Ingen golfstjerner i Gatten i 2020

GOLF:Golfturneringen Made in Denmark i Himmerland kommer ikke til at blive afviklet i 2020. Oprindeligt skulle European Tour-turneringen være spillet i dagene 21.-24. maj, men den plan opgav turneringsledelsen allerede for en måned siden.

Håbet var, at man i stedet kunne afvikle begivenheden på Himmerland Golf & Spa Resort i Gatten senere på året, men det kommer ikke til at ske.

- Vi har de seneste uger undersøgt mulighederne for at udsætte årets Made in Denmark til september, men vi må konstatere, at der lige nu er for stor uvished om, hvorvidt det ville være muligt. Derfor har både ledelse og bestyrelse fundet det urealistisk at gennemføre årets turnering på den måde, som turneringen er kendt for, oplyser turneringen i en pressemeddelelse.

Der er endnu ikke sat dato på, hvornår i 2021, at turneringen får plads i kalenderen.

Challenge Tour-turneringen Made in Denmark Challenge, som skulle have været afholdt på Frederikshavn Golfklubs baner i august, er ligeledes aflyst.