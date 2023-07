Ingen hyldestfest i Vingegaards fødeby: De lokale støtter fra sofaen

HILLERSLEV:Der bliver ingen organiseret hyldestfest for Jonas Vingegaard i fødebyen Hillerslev, uanset om cykelstjernen fra Thy krydser målstregen i Paris som vinder af Tour de France eller ej.

Det fortæller den frivillige ildsjæle-familie, der stod bag storskærmseventet og den tilhørende fest, der fandt sted i landsbyen sidste år:

- Vi kunne godt fornemme, at der ikke er samme opbakning til festen både økonomisk og frivilligt, som der var sidste år. Da vi så fik nej fra TV 2's side til at sende storskærm fra deres kanal, så droppede vi det helt, fortæller Mikkel Kappel.

Han var, sammen med sin mor Inge Kappel, med til at arrangere en stor fest sidste år, hvor 700 hillerslevboere og cykelfans mødte op for at hylde den 26-årige Tour de France-vinder fra Thy.

Mikkel Kappel foran kridtmalingen fra sidste års hyldestfest af cykelrytter og hillerslevbo Jonas Vingegaard. Foto: Bo Lehm

I 2022 blev arrangementet stablet på benene i sidste øjeblik, men selvom den frivillige familie har været tidligt ude og forsøgt at tegne de første streger frem mod årets tour allerede tilbage i januar, så bliver der altså ingen fest fra deres side i år:

- Planen var at holde noget, uanset hvad resultatet blev, men vi fandt hurtigt ud af, at der var rigtig mange, der ikke havde mulighed for at hjælpe, fordi det var i sommerferien. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi gerne ville have været med til at løfte det, siger Mikkel Kappel.

- Det er svært at få frivillige til at gøre en indsats i sommerferien. Men det passede også os fint, at vi ikke skulle lave en hel masse i år, for det er jo en hel uge, der går med at sætte telt op og få folk til at stå i boder, tilføjer Inge Kappel.

Efter sejren sidste år blev Jonas Vingegaard også fejret i Glyngøre, hvor han nu er bosat. I fjordbyen på Salling er det lykkedes at lave storskærmsarrangementer i år, men Mikkel Kappel synes ikke, at der skal være en konkurrence mellem de to byer med tilhørsforhold til cykelrytteren:

- Når det bliver stort og fedt i Glyngøre, så er det heller ikke længere fra Thy. Det er ikke Thy eller Glyngøre. Lad os fejre Jonas alle sammen, det skal vi ikke kæmpe om, siger han.

Mikkel Kappel viser fortsat stolt sidste års bannere frem i Hillerslev. Foto: Bo Lehm

Støtter fra stuen

Selvom den store fest er aflyst, så er Mikkel og Inge Kappel at finde på sofaen til hver eneste etape i Tour De France for at støtte Jonas Vingegaard. De havde også godt forudset, at thyboen ville klare sig godt i år, så de har gemt sidste års bannere.

- Altså dagen, hvor han kørte sig gult i år, der kom banneret op at hænge igen, fortæller Mikkel Kappel.

Tour-feberen i Jonas Vingegaards fødeby var stor sidste år ved denne tid, men i år har det fundet et mere roligt leje:

- Sidste år, da vi havde banneret oppe, fik vi 50 dyt om dagen. Jeg har ikke hørt et eneste i år. Det fortæller nok også meget godt, at nu har han gjort det én gang, og så er det ikke så specielt for folk, der ikke følger med i cykling, siger Mikkel Kappel og tilføjer:

- Men for alle os, der følger med i cykling, der er det jo lige så fedt, som det var sidste år. For mig er det lige så stort.

I øjeblikket er Jonas Vingegaard stadig iført den gule førertrøje, men på tirsdagens etape venter en afgørende enkeltstart for thyboen, der kun har et forspring på 10 sekunder ned til rivalen Tadej Pogacar. Her bliver det spændende at se, om Jumbo-Visma rytteren, ligesom sidste år, kan holde fast i førertrøjen.