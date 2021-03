Ingen jubelscener i Aalborg: - Jeg har faktisk lidt ondt i maven

HÅNDBOLD:Selvom Aalborg Håndbold onsdag fik en håndsrækning i topkampen i mændenes Håndboldliga, så løber klubbens direktør, Jan Larsen, ikke rundt på kontoret med armene i vejret.

Rivalerne fra Bjerringbro-Silkeborg har brugt en ulovlig spiller i tre kampe, fratages seks point og overlader dermed ufrivilligt andenpladsen i tabellen til aalborgenserne.

- Jeg er tilhænger af, at tingene skal afgøres på banen, så jeg synes, det er en ærgerlig sag. For at være helt ærlig har jeg faktisk lidt ondt i maven på BSH’s vegne, for der er ingen tvivl om, at de ikke har lavet fejlen med vilje, siger Jan Larsen.

- Jeg skal også være den første til at erkende, at man skal holde tungen lige i munden for at overholde alle procedurer i forbindelse med de her lejeaftaler. Måske skulle man kigge på de procedurer én gang til og sikre sig, at den slags fejl ikke kan ske igen, tilføjer han.

Holstebro er den nye trussel

Bjerringbro-Silkeborg kan stadig nå at appellere pointstraffen, men står den nuværende dom og stilling til troende, har Aalborg Håndbold på andenpladsen et forspring på ét point til TTH Holstebro, der på tredjepladsen nu er nærmeste forfølger.

- Vi havde en ambition om, at vi kunne have sikret os andenpladsen uden hjælp fra den her skrivebordssag, og der bliver i øvrigt stadig hård kamp om at sikre den. Jeg er for eksempel lidt spændt på, hvilket hold vi kan råde over, når vi genoptager Håndboldligaen på hjemmebane mod Skjern (17. marts, red.), siger direktør Jan Larsen med henvisning til det coronaudbrud, der har ramt holdet.

Skidt for Mors-Thy

Skrivebordssagen får i øvrigt også indflydelse på Mors-Thy Håndbolds chance for at nå slutspillet, der går fra spinkel til nærmest ikke-eksisterende. KIF Kolding, der indtager ottendepladsen, øger med kendelsen afstanden ned til nordvestjyderne fra fire til seks point.

Mors-Thy genoptager deres ligakampagne efter landsholdspausen, når de hjemme på Mors møder netop Bjerringbro-Silkeborg 17. marts. Den kamp - og de to efterfølgende mod Århus og Skjern - skal vindes, samtidig med, at KIF Kolding skal tabe alle deres tre sidste kampe, hvis slutspillet skal blive til noget.

Det sker næppe.