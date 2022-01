Ingen kamp: Aalborg Pirates ramt af corona

ISHOCKEY:Mindst syv spillere hos Aalborg Pirates er ramt af covid-19. Det oplyser Aalborg Pirates på deres hjemmeside, og det har betydning for den kamp mod Herlev Eagles, som skulle have været afviklet i Spar Nord Arena i dag, torsdag.

Aalborg Pirates har indrapporteret, at der er mindst syv smittede spillere, og kampen bliver derfor aflyst og behandlet ifølge det reglement, som man har vedtaget før sæsonen gik i gang.

Det betyder konkret, at pointene for kampen hugges over i to, så hvert hold bliver tildelt 1,5 point, selvom ingen har været i aktion på isen.