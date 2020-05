Ingen nedrykning fra Danmarksserien i denne sæson

FODBOLD:Eftervirkningerne fra corona-krisen fortsætter med at ramme dansk sport, og tirsdag besluttede DBU, at der i denne sæson ikke bliver nedrykning fra Danmarksserien og kvindernes 1. division, ligesom langt størstedelen af de danske ungdomsturneinger suspenderes uden vinder.

Det har Dansk Boldspil-Union netop fortalt i en pressemeddelelse.

I Danmarksserien ligger Nørresundby fB i øjeblikket under stregen i Pulje 4, men med denne afgørelse beholder klubben altså sin plads i landets fjerdebedste række.

U19-ligaen skal stadig have fundet en vinder, hvorfor man overvejer at finde en løsning med de syv bedst placerede hold i rækken. Det kommer dog ikke til at omfatte AaB, der har haft en skidt sæson i U19-ligaen, hvor holdet blot ligger på en tiendeplads.

Grunden til, at der skal findes en vinder er, at Danmark deltager i UEFA Youth League, så der skal findes en deltager. I øjeblikket er det OB, der topper rækken med fem point ned FC Nordsjælland.