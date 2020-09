Ingen nordjyske pokalchok: Ventede nederlag og en ventet sejr

FODBOLD:Første runde af Sydbank Pokalen tog fat tirsdag aften, men det var kun med et nordjysk avancement, da flere af serieholdene skulle prøve kræfter med modstand fra divisionerne.

I Brønderslev skulle BI tage imod 2. divisionsholdet fra Brabrand, og hjemmeholdet kunne ikke levere overraskelsen, da Brabrand sejrede med hele 4-0.

I Aalborg havde Aalborg Freja også besøg af et divisionsmandskab, da VSK Aarhus kom på besøg efter at have vundet en flot sejr over Middelfart i weekenden.

VSK Aarhus tog da også den ventede sejr, da holdet vandt med 4-0.

Til gengæd lykkedes det også uden de store sværdslag for Vendsyssel FF at komme videre. Holdet fra NordicBet Ligaen spillede på udebane mod Ringkøbing. Vendsyssel kom foran på et selvmål efter 27 minutter, og i anden halvleg kunne Ali Messaoud følge op med en scoring på straffespark, efter Tiemoko Konaté var blevet nedlagt i feltet.

Vendsyssel kunne give debut til Anders Bærtelsen, som man har hentet i AaB inden sæsonstart.

NordicBet Liga-mandskabet fra Hobro træder ind i pokalturneringen med en udekamp mod Lyseng onsdag - AaB træder først ind i turneringen i næste runde.