Ingen panik i Mors-Thy trods udsigt til nedrykningsslagsmål

THY-MORS:Med seks kampe tilbage og syv point op til den slutspilsgivende ottendeplads tyder meget på, at Mors-Thy Håndbold skal ud i et nedrykningsspil for at sikre sig endnu en sæson i HTH Herreligaen.

2023's to første kampe har givet nederlag til Sønderjyske og Skanderborg-Aarhus, men nedrykningsspøgelset er endnu ikke begyndt at trænge sig på i Thy og på Mors.

- Vi havde selvfølgelig hellere ligget nummer seks eller syv, men jeg vil ikke sige, at jeg er bekymret. Lige nu handler det om at få samlet point nok i de sidste seks kampe, så vi får point med over i nedrykningsspillet, som jo også er noget, en del af spillerne i vores trup har prøvet før.

- Jeg synes, at vi har et rigtig stærkt hold, så selv om vi ikke skal tage let på vores situation, er jeg ikke nervøs, siger bagspilleren Mads Thymann, der selv har erfaringer med nedrykningsspil fra sin tid i Lemvig-Thyborøn.

Han er en af mange nye ansigter på denne sæsons Mors-Thy-hold, der gennemgik en stor udskiftning i sommerpausen, hvor profiler som Mads Hoxer, Sander Øverjordet, Erik Toft og Bjarke Christensen forsvandt.

- Har man set vores kampe, har man også set, at vi har lavet nogle fejl, som vi ikke burde lave. Om det er, fordi vi er mange unge eller mange nye, har jeg svært ved at svare på, og havde jeg svaret, havde vi forhåbentlig heller ikke lavet de fejl, siger Mads Thymann.

Lørdag gælder det en udekamp mod Fredericia, og det er til gengæld en modstander, der bringer gode minder frem. Mors-Thy vandt med hele 37-24 i sæsonens første indbyrdes møde.

- Det er vel den eneste kamp i hele sæsonen, hvor det har været 100 procent problemfrit for os fra start til slut. Vi spillede fantastisk angrebshåndbold og stod stærkt skulder ved skulder i den anden ende, og det er det niveau, vi skal have ambitioner om at ramme hver gang, siger Mads Thymann.

Lørdagens opgør i Fredericia fløjtes i gang klokken 14.30.