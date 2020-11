Ingen panik i Mors-Thy: Vi må stå sammen i den her tid

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold formåede ikke at rette op den negative stime, som de har fået sat sammen i HTH Ligaen. Fredag aften blev det til det femte nederlag på stribe, da morsingboerne tabte med 24-23 til Skjern i et opgør, som var utrolig tæt hele vejen igennem.

Frederik Tilsted havde i slutsekunderne muligheden for at sikre de blåklædte et enkelt point, men skuddet blev reddet af Robin Haug i Skjern-målet.

- Jeg er utroligt skuffet over, at jeg ikke fik sendt den i kassen. Det er lidt tungt lige nu, og det skal jeg bruge weekenden på at komme mig over. Men derefter er det op og på med arbejdshandskerne igen, lyder det fra Frederik Tilsted.

Skjern Håndbold spillede ikke op til holdets bedste, og det gav Mors-Thy alle muligheder for at tage begge point, men gæsterne ramte heller ikke dagen, lyder det fra Tilsted.

- Der var ikke nogle af holdene, som spillede prangende. Vi havde vores muligheder, men vi tabte for mange dueller i begge ender af banen, og så manglede vi simpelthen at få åbnet op udefra med nogle skud, siger playmakeren, der savnede Erik Tofts hug fra distancen.

- Han hag et skud fra en anden verden, så selvfølgelig var det en mand, som vi godt kunne have brugt som en trussel. Men det er nu engang, som det er, og vi skal også kunne løse den opgave uden ham.

Den norske venstre back blev for et par dage siden meldt ude for de resterende kampe i 2020.

Selvom Mors-Thy har tabt de seneste fem ligakampe, så får det ikke Frederik Tilsted til at panikke.

- Hvis vi havde tabt stort i denne kamp, så kunne der nok være noget om snakken, men det var en kamp, som nemt kunne have gået begge veje.

- Vi må arbejde hårdere og stå sammen i den her tid. Sæsonen er lang, og alle holdene omkring top-otte slår hinanden på kryds og tværs. Vi har stadig gode muligheder, men vi skal bare lige have det til at spille igen.