Ingen penge til nye kræfter i Hobro: - Spillerne burde være gode nok

FODBOLD:I de seneste seks 1. divisionskampe har Hobro IK kun hentet én sejr. Sådan ser den nedslående form ud efter søndagens målfest, hvor Hvidovre vandt 4-3 på DS Arena.

Gæsterne lagde ud med at score tre mål på kort tid og udstillede dermed den nordjyske defensiv, der har lukket usædvanligt mange mål ind i efteråret. 27 i 13 kampe - hvilket er næstdårligst i rækken.

- Det er vigtigt for mig at sige, at de folk, vi har til rådighed nu, burde være nok til at forsvare os bedre. Vores nuværende spillere burde være gode nok, lyder det fra sportschef Jens Hammer.

Dermed afviser han gennem vinterpausen at spæde til de defensive kræfter, som i længere periode har kæmpet med at holde skansen på egen banehalvdel.

- Som det ser ud nu, tror jeg ikke, at der er transferpenge til at hente nye spillere. Vi skal rykke sammen i bussen og håbe, at vi får repareret nogle af de folk, som vi har ude, siger han.

- Pål (Kirkevold, angriber, red.) og Ihmed (Louati, angriber, red.) var begge i træning i denne uge, så vi håber på at have dem klar til foråret, tilføjer Jens Hammer.

Hvidovre var kun 21 minutter om at score de første tre mål mod Hobro i søndagens divisionsopgør.

Hobro IK skal i kamp igen fredag 4. december ude mod bundproppen Skive.