Ingen point til Mors-Thy: Skjern for stor en mundfuld

NYKØBING: Mors-Thy Håndbold fik ikke point ud af anstrengelser, da holdet her til aften mødte Skjern i Sparekassen Thy Arena Mors.

Foran 1566 tilskuere tabte hjemmeholdet med 26-33 i en kamp, hvor det aldrig for alvor lignede point til de blå.

Efter en god start overtog gæsterne dirigentstokken, og midt i første halvleg var de ved at smutte fra værterne. Men med en kraftanstrengelse og en Erik Toft i spillehumør lykkedes det Mors-Thy at komme tilbage og kun være ned med to - 15-17 - ved pausen.

Et fysisk stærkere Skjern-hold med kvalitet på alle pladser lod ikke Mors-Thy komme ind i kampen efter pausen. Tættere på en tre mål var hjemmeholdet aldrig - faktisk lignede det en afklapsning, da stillingen lød på 23-31 med godt ti minutter igen - efter en periode med en del tekniske fejl og gode redninger fra Emil Nielsen i Skjern-målet. Men MTH red stormen af - dog uden at komme i nærheden af point og måtte se sig slået med 26-33.