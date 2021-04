Ingen pokaler uden flere penge: AaB har brug for investor med tyk tegnebog

FODBOLD:Med det forventede "ja" på en ekstraordinær generalforsamling i Jetsmark IF 27.april får foreningens elitedel, Jammerbugt FC, udenlandsk ejer i form af tyske Klaus Müller, som investerer et ikke offentliggjort millionbeløb.

Dermed gør 2.divisions tophold Vendsyssel FF selskab i det voksende antal danske klubber med udenlandske ejere. Hos Nordjyllands fodboldflagskib, AaB, har der også i det forgangne år været udenlandsk interesse for at købe sig ind. Klubben meddelte i september 2020, at man havde afsluttet sonderinger med en potentiel udenlandsk investor, og at man fremadrettet var åben for dialog med andre investorer.

I den seneste udgave af fodboldpodcasten "Ripodsten" bliver der set nærmere på udenlandske ejere i nordjysk fodbold, og vurderingen er her, at det formentlig kun er et spørgsmål om tid, før AaB kommer med på samme liste som Jammerbugt FC og Vendsyssel FF. Ikke mindst set ud fra klubbens målsætning om at være en fast del af top-4 fra 2022.

- Hvis man skal op og have den økonomi, som FC København og FC Midtjylland opererer med, skal man have nogle penge ind, der kommer til at gøre andet end at lukke huller. Det skal være penge, der kan drifte klubben helt nede fra U13-holdet op til superligaholdet med flere trænere mere data, fysiske trænere og alle de ting, der skal gøre, at klubben kan komme op i toppen. Jeg tror ikke, det længere er nok at samle et godt hold hver syvende år. Det bliver sværere og sværere i den her dyre verden, vi befinder os i, lyder det i podcasten fra Bo Zinck, der er manager i Jammerbugt FC.

Penge skal aktiveres

Kenneth Cortsen, der er forsker i sportsøkonomi hos UCN, er helt med på præmissen om, at kapital vinder fodboldkampe over tid, men pointerer samtidig, at det er afgørende, hvem det er, der investerer pengene og hvordan.

- Ligesom alle andre kapitalformer er penge i sig selv ikke nok. Ligegyldig om der er tale om human kapital eller social kapital, som også er vigtige i en fodboldklub, skal pengene aktiveres, lyder det fra Kenneth Cortsen, der peger på FC Midtjylland, som et godt eksempel på det.

- Det var jo ikke de 70 millioner kroner, de fik fra en inder i 2011, der gjorde forskellen. Forskellen er, at ham der kommer og smider pengene nogle år senere, hedder Matthew Benham, og han har kompetencerne, siger Kenneth Cortsen.

To yderpunkter

AaB's tidligere cheftræner Jacob Friis, der i den resterende del af sæsonen er assistenttræner i Hobro IK, er også med i panelet i Ripodsten. Han mener det er interessant, hvilken dagsorden en potentiel investor kommer ind i klubben med, og hvordan den kombineres med AaB's egne ambitioner. I den sammenhæng ser han to yderpunkter.

- Det ene er jo alene at gå talentudviklingsvejen, hvor man forsøger at få så mange gennem systemet som muligt og så kigger mindre på resultaterne. Det er vi godt klar over, at den nordjyske befolkning ikke er klar til acceptere, selv om de gerne vil se nogle unge nordjyske drenge på holdet. Det andet yderpunkt er at købe sig til succes, som AaB har gjort før, og det er en spændende diskussion, om man kan placere sig et sted midt i mellem, siger Jacob Friis i podcasten.

