Ingen retur til AaB: Henrik Dalsgaard forlænger med Brentford

FODBOLD:Det bliver ikke til noget comeback til AaB i denne omgang for Henrik Dalsgaard.

Landsholdsbackens kontrakt med den engelske klub Brentford udløb ellers til sommer, men nu har han skrevet under på en ny aftale, der holder ham i Londonklubben indtil sommeren 2021.

- Jeg er meget glad for, at Henrik har takket ja til en ny kontrakt. Han er en meget vigtig del af det, vi har gang i her. Hans præstationer i denne sæson har været fremragende, og han har været en af vores bedste spillere i denne sæson.

- Han er også en af vores nøglepersoner i omklædningsrummet, og han gør andre bedre med sin personlighed og kommunikation, siger Thomas Frank, cheftræner i Brentford, til klubbens hjemmeside.

Henrik Dalsgaard forlod AaB i 2015, hvor han skiftede til Zulte Waregem i Belgien. I sommeren 2017 gik turen videre til Brentford, hvor han altså nu ser ud til at blive i minimum halvandet år endnu.