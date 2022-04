MTH vil have mere succes i slutspillet

Fem minutter efter pausen var Mors-Thy nede med fem mål hjemme mod Fredericia, og det var gæsternes medrejsende fans, som man kunne høre i Thyhallen.

Bette Balkan genvandt dog det vokale overtag på tilskuerpladserne i takt med, at spillet på banen gik nordvestjysk vej.

Fra at have været nede, leverede Mors-Thy nemlig et comeback, som på passende vis indrammede den flotte bedrift det er, at MTH er klar til slutspillet for første gang i fem år.

Anført af Mads Hoxer og Sander Øverjordet i angrebet og en storspillende Rasmus Bech i målet, var der virkelig gang i festen. Mors-Thy endte nemlig med at vinde 31-29.

- Der var virkelig gang i den i dag. Vi kunne godt mærke, at vores fans var lidt ekstra oppe på mærkerne. Vi oplever altid fantastisk opbakning, men det her var lige lidt ekstra specielt, siger Sander Øverjordet, der spillede en markant rolle i en hektisk slutfase.

- Det her handlede meget om, at vi skulle op i tempo og smide nerverne. For vi var lidt låste i første halvleg. Jeg tror, man kunne se forskel, da vi først kom foran, konstaterer Sander Øverjordet, der glæder sig til at prøve kræfter med et slutspil.

- Det bliver nogle spændende kampe, der venter os. Vi har besejret de fleste andre hold i slutspillet, og det giver os helt sikkert noget selvtillid, siger Sander Øverjordet.

Cheftræner Niels Agesen står ligesom mange af sine spillere i et slutspil i HTH Ligaen for første gang. Blot tre MTH-spillere har erfaring fra et slutspil, så måske var det en del af forklaringen på en indledning på kampen, der fik panderynkerne frem hos hjemmeholdets fans. Dog ikke hos Agesen, der udviste stoisk ro.

- I den fase af kampen handlede det meget om, at jeg skulle udvise tro på spillerne, for de var nok lidt nervøse. Det er en stor ting for os, at vi er klar til et slutspil, og derfor var det også stort for os, at vi havde muligheden for at sikre os den plads på hjemmebane, siger Niels Agesen.

Han vil ikke høre tale om, at han skal have ros for sin aktie i den succeshistorie, der er godt i gang med at udfolde sig hos Mors-Thy.

- Det der med selvros er ikke lige mig, men jeg vil sige så meget, at hvis jeg gerne vil beholde mit job, er det en god ide, at vi præsterer gode resultater, og det har vi gjort med en plads i Final4 og nu en plads i slutspillet, siger Niels Agesen.

Selvom sæsonmålet nu er indfriet, er resten af sæsonen langt fra en badeferie for MTH. Tværtimod.

- Vi skal bestemt ud at jagte noget. Hvis vi kan ramme vores niveau, kan vi måske godt klemme os med i en semifinale, og det kunne da være meget sjovt, men vi ved også, at det kan kræve ni point i gruppespillet, så det bliver en stor opgave, men vi er ikke kun med for sjov skyld. Nu går vi efter noget mere, siger Niels Agesen.

