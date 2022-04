AaB-talenter viste højt niveau mod en af de dyre drenge i klassen

FODBOLD:Det er nok lige en tak eller fem for naivt at kalde lørdagens resultater for en afledt effekt af Jacob "Figo" Larsens comeback i rollen som talentchef i AaB, men ikke desto mindre kan man for AaB's vedkommende håbe på, at lørdagens spil og resultater er en rettesnor for, hvordan det kommer til at gå de bolsjestribede talenter i de kommende år.

Det var nemlig ikke blot fine resultater, der blev leveret i de tre opgør mod FC Nordsjælland. Spillet var også noget af det bedste, man har set fra AaB's U15, U17 og U19-hold i denne sæson. Det vel at mærke mod tre FC Nordsjælland-hold, der er del af et af Danmarks dyreste og mest berømmede akademi-programmer.

U19-holdet var oppe mod et FC Nordsjælland-hold, der byder sig til i medaljekampen, mens AaB omvendt forsøger at skaffe point til at komme væk fra jumbo-regionen i rækken.

Efter en lige forestilling kunne de to hold dele i porten. Conrad Harder havde bragt FC Nordsjælland foran, mens Jakob Gaardsøe udlignede for et AaB-hold, der blandt andet måtte se bort fra den normale profil Oliver Ross. Han er udtaget til søndagens superligakamp mod FC København og stod derfor over i U19-kampen.

AaB's U15-hold leverede noget, der tenderer en mindre sensation. De nordjyske fodboldknægte formåede som det blot andet hold i denne sæson at tage point fra FC Nordsjællands suveræne U15-hold, der ligner en stensikker vinder i U15-ligaen.

Noah Kretzschmar bragte FCN foran, men AaB kom stærkt igen og fik udlignet på et selvmål, inden Albert Heyde bragte AaB på vinderkurs. Fem minutter før tid fik Miran Karim udlignet for FC Nordsjælland.

Når en kamp slutter uafgjort i U15-ligaen sparkes der straffesparkskonkurrence for at finde en vinder, der får to point med fra kampen. Her blev det FC Nordsjælland, der vandt, men AaB-træner Dennis Deleuran noterede sig, at havde leveret en virkelig god præstation.

AaB's U17-hold leverede tre point i en kamp, hvor der virkelig blev leveret en flot præstation. I øvrigt var det en tidligere AaB og Vendsyssel-træner, der stod i spidsen for FC Nordsjælland-holdet. Lasse Stensgaard fik dog næppe det gensyn med Hornevej, som han havde håbet.

Det begyndte ellers godt for Stensgaard, da Victor Malmqvist bragte FCN foran, men Magnus Velling Pedersen udlignede inden pausen, og i anden halvleg scorede Nikolai Ankerstjerne sejrsmålet for AaB.

- Det var en virkelig fin præstation, og vores første halvleg er det bedste, vi har leveret i år, siger AaB's U17-træner Theis Larsen .

Han noterer sig, at AaB's U17-hold har fået et lidt anderledes udtryk, siden han tog over i vinterpausen.

- Vi kan måle, at vi træner mere intensivt nu, og det kommer også til udtryk i kampene. Ellers er det nogle småting, som vi har fået justeret. Her har Niels Lawaetz været en fin sparingspartner, og i det hele taget kan vi mærke, at vi rykker os i den daglige træning, siger Theis Larsen, der glæder sig over lørdagens samlede pointhøst mod FC Nordsjælland.

- Det er ganske fint, at FC Nordsjælland måtte rejse hjem uden en eneste sejr. Samlet set er det jo en ganske fin lørdag for os, siger Theis Larsen.

Med de tre point mod FC Nordsjælland har AaB's U17-hold hentet otte point i forårets seks kampe.