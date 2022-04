Her vil Pirates-profil se forbedringer efter nederlag

ISHOCKEY:Skuffelsen var ikke til at tage fejl af hos Aalborg Pirates-spillerne, da de søndag aften for første gang i 10 slutspilskampe prøvede at være den tabende part efter en kamp. Rungsted Seier Capital havde nemlig udlignet til 1-1 i finaleserien via en sejr på 3-1.

- Det er frustrerende, men vi havde heller ikke regnet med at kunne gå igennem hele slutspillet uden at tabe en kamp. Vi må lige hjem og sove på det her, men der er ingen tvivl om, at vi skal komme bedre ud til tirsdagens kamp, siger Thomas Spelling.

Pirates' mest producerende slutspilsspiller havde været part i en kamp med et hjemmehold, der havde domineret første periode, mens Aalborg Pirates i anden og tredje periode mere og mere lignede sit normale jeg, men der var lige den detalje, at man på daværende tidspunkt var bagud med to mål efter en skidt indledning.

- Denne gang lavede vi nogle personlige fejl, der blev afgørende. De må helst ikke ske, men de kommer til at ske. Derfor handler det naturligvis om at minimere antallet af fejl i de kommende kampe, siger Thomas Spelling, der roser Rungsteds skarphed.

- De er skarpe. Rungsted vil gerne frem og presse. Det gjorde de godt i den her kamp. Vi havde egentlig chancer til at kunne vinde, ligesom Rungsted havde i den første kamp. Det var lidt omvendt i den her kamp, hvor Rungsted endte med at vinde, siger Thomas Spelling.

Frem mod tirsdagens tredje finalekamp er der et par ting, som Thomas Spelling meget gerne ser Pirates få forbedret.

- Vi har chancerne, men vi kan skabe bedre chancer for os selv, hvis vi får plantet en mand inde foran målmanden, så han ikke kan se noget. Der kan også komme en rebound, som vi så kan være hurtigt over. Det er farligere, end når vi kører rundt ude på siderne.

Rent defensivt håber han også at se lidt mere direkte ishockey.

- Det er i vores egen zone, vi skal tage bedre beslutninger. Rungsted vil gerne komme op og presse hårdt, og så er der ikke tid til, at vi skal lave tre-fire pasninger ud af egen zone. Der skal pucken bare ud, og så skal vi bare fremad, siger Thomas Spelling.

Der står 1-1 i vundne kampe i finaleserien, og første hold til at ramme fire sejre kan kalde sig dansk mester.