Mors-Thy siger uventet farvel til bagspiller

NYKØBING MORS: Mors-Thy Håndbold har truppen på plads til den kommende sæson, men lidt udenfor nummer siger man nu farvel til Emil Hansson. Den svenske bagspiller har fået mulighed for at søge andre græsgange.

Efter en god snak med Mors-Thy Håndbold er parterne blevet enige om, at det var en god mulighed for Emil Hansson, der ikke umiddelbart stod forrest i køen til spilletid. Derfor oplyser Mors-Thy Håndbold i en pressemeddelelse, at Emil Hansson stopper i klubben.

- Jeg har fået en fed mulighed, som bliver god for mig og min familie, og derfor stopper jeg i Mors-Thy Håndbold. Det har været fedt at være her, og vi har haft en god sæson med slutspil og Final4. Det har været sjovt at opleve det absolut fedeste publikum. Det har været en fornøjelse, siger Emil Hansson.

MTH-træner Niels Agesen understreger, at svenskerens afgang ikke ændrer noget i forhold til næste sæsons planer eller trup.

- Nu er det først og fremmest vigtigt for mig at understrege, at man ikke bare kan komme og sige, at man vil have sin kontrakt revet over, og så gør vi det. Den her løsning er et resultat af en dialog, som vi løbende har haft med Emil, forklarer Niels Agesen.

- Vi har truffet en beslutning om, at vi gerne vil have en større trup til næste sæson. Vi var reelt 16 spillere i den forgangne sæson. Det antal øger vi til 20 i næste sæson. Emil havde i første omgang fortalt, at han gerne ville tage kampen op om spilletid, men da han kom med en ny mulighed, passede det fint for alle parter, siger Niels Agesen.

- Derudover har vi flere unge spillere, der banker på. Blandt andet spillere fra vores U19-hold, der blev mester tidligere på året. Derfor giver det god mening. Det her giver plads til de unge, som måske i virkeligheden banker mere på, end vi lige havde regnet med, siger Niels Agesen.