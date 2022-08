Vendsyssel afværgede forlænget spilletid i pokalavancement

FODBOLD:Der blev ikke nogen pokalsensation, da Vendsyssel FF's 1. divisionshold var en tur i Aarhus for at møde 3. divisionsholdet VSK Aarhus, men en overgang lugtede det af forlænget spilletid.

VFF-træner Henrik Pedersen havde ellers ændret på 10 af 11 positioner i forhold søndagens sejr over HB Køge. Eneste genganger var Emil Nielsen. Den store udskiftning betød blandt andet, at Ronnie Schwartz havde fået chancen fra start.

Den rutinerede angriber kom såmænd også på måltavlen. Derudover var det Tiemoko Konate og Lukas Jonsson, der udgjorde rutinen i en meget ung startopstilling, der blandt andet bød på debut til Mattias Jakobsen i midterforsvaret.

Hvis man ser bort fra en enkelt halvstor chance til VSK Aarhus i kampens indledning, som aftvang en flot redning fra Lukas Jonsson, så var det vendelboerne, der havde bedst greb om kampen i de første 45 minutter.

Efter en indledning, hvor VFF-holdet lige skulle finde fodfæste, fik man sat trumf på

Vendsyssel skruede nemlig kortvarigt op for tempoet, og på få minutter bragte gæsterne sig på 2-0, og så virkede den kamp afgjort. Først bragte unge Magnus Kjellerup vendelboerne foran, og kort efter blev Diego Montiel sparket ned i feltet, så alle på Vejlby Stadion kunne høre det. Det kastede et straffe af sig, som Ronnie Schwartz omsatte til 2-0.

Spændingen blev genetableret kort efter pausen, da VSK Aarhus fik reduceret ved Simon Rasmussen. Det nysammensatte Vendsyssel-forsvar - blandt andet med debutanten Mattias Jakobsen var lidt udfordret i den periode af kampen, og her kunne man godt ane en manglende sammenhængskraft.

Faktisk nåede flere af de fremmødte tilskuere også at juble over det, de troede var en udligning fra VSK Aarhus. Vinklen fra tribunen snød imidlertid, og det gik op for de jublende tilskuere, at bolden havde ramt sidenettet, men på den forkerte side.

Her bliver der begået straffe mod Diego Montiel, som Ronnie Schwartz sikkert scorede på. Foto: Bo Lehm

VSK Aarhus var dog klart mest nærgående. Lukas Jonsson måtte diske op med en klasseredning, da han frygtløst kastede sig ud i et forsøg fra hjemmeholdets Mathias Skjellerup, der var blevet spillet helt fri på en kontra. 3. divisionsholdet bed generelt flot fra sig, og luft var der nok af, da kampen gik ind i sin afsluttende fase.

Vendsyssel havde dog den trumf i ærmet, at man kunne sætte nogle af de normale profiler på banen. Blandt andet Wessam Abou Ali, der blot skulle bruge fire minutter på banen for at lukke kampen. Efter en fremragende vending satte han tempo og bankede kuglen i kassen fra 25 meter. En perle af et mål fra den formstærke angriber. Det blev et flot punktum på en VFF-indsats, der endte med at blive lidt af hvert.

Det var i øvrigt tredje år i træk, at Vendsyssel var en tur i Aarhus for at spille pokalkamp, men de to foregående år var det blevet til nederlag mod Aarhus Fremad og Brabrand.

VSK Aarhus - Vendsyssel FF 1-3 Mål: 0-1 Magnus Kjellerup (13. minut), 0-2 Ronnie Schwartz, straffe (17. minut), 1-2 Simon Rasmussen (50. minut), 1-3 Wessam Abou Ali (84. minut)

Vendsyssels hold (4-3-3): Lukas Jonsson - Thomas Christiansen, Tobias Damsgaard (Mads Greve, 80. minut), Mattias Jakobsen, Emil Nielsen (Lucas Jensen, 55. minut) - Parfait Bizoza (Jeppe Syndergaard Jensen, 90. minut), Magnus Kjellerup (Wessam Abou Ali, 80. minut), Diego Montiel (Panagiotis Armenakas, 80. minut) - Anton Søjberg, Ronnie Schwartz, Tiemoko Konate.

