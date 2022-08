Efter 12 kampe uden sejr: AaB-chef erkender krise

FODBOLD:Transfervinduet er fortsat åbent måneden ud i Danmark, og dermed er der muligheden for at hente forstærkninger i kriseramte AaB.

Nordjyderne har kun fået én point i de første fire kampe, og man er uden sejre i 12 superligakampe i streg. Men alligevel tror sportschef Inge André Olsen på den spillertrup, der fortsat er på jagt efter en tiltrængt sejr siden seneste i april.

- Vi forsøger at have så god en trup som muligt. Vi tror på den, og vi har fået nogle spændende typer ind. Så ser vi altid på, om vi kan optimere på den. Vi har fået en svær start, men en eller to spillere løser det ikke i sig selv. Det er ikke sådan, at vi vinder i lotto og går amok på transfermarkedet. Spillerne er gode nok, og så handler det om at få marginalerne på sin side, siger Inge André Olsen.

- Hvis vi fortsætter med at tabe fodboldkampe, så må vi kigge på alle omkring holdet. Det er naturligt. Der er et stort pres på Lars Friis (cheftræner, red.). Han er en god mand, der arbejder hårdt hver dag, men der er mange, som arbejder på projektet. Han har sat en retning, og så skal der måske ændres noget, men det må jeg snakke med Lars om, siger nordmanden.

Han erkender ellers, at AaB kan sættes i bås som et hold i krise.

- Vi har fået ét point i fire kampe. Vi alle synes, at det er en krise. Det er ikke det, som vi troede og håbede på. Vi er desperate efter point, og vi skal aldrig forsøge at snakke os ud af det. Det er point, som vi måles på, og dem har vi ikke fået nok af efter fire kampe. Vi må hurtigst muligt få nogle. Ting tager tid i fodbold, men vi har ikke altid tiden til det, lyder det fra ham.

Det kan således også mærkes i klubben, at det ikke går den rette vej for holdet, som indtager 11. pladsen i Superligaen med ét point på kontoen og en markant sejrstørke hængende over sig.

- Spillertrup og stab arbejder hårdt på træningsbanen, men hvis man læser alt, hvad I skriver om os, så går man jo ned med stress. Vi må fokusere på det, som vi kan gøre, og træne på det, som vi skal være gode til. Vi skal også give spillerne tryghed og selvtillid. Vi må stå sammen, og det er vigtigt, siger AaB’s sportschef.

Silkeborg vandt med 3-1 over AaB, da superligaholdene mandag aften mødtes på Jysk Park. Her scorede Kasper Kusk nordjydernes reducerende mål.