Ingen TV fra titelkamp: Skuffelse i Aalborg Håndbold

AALBORG:Tirsdag i næste uge skal Aalborg Håndbold for første gang i denne sæson spille om en titel, når holdet møder GOG i den danske Super Cup på hjemmebane i Jutlander Bank Arena.

På grund af corona-epidemien må holdene fortsat ikke lukke mere end 500 tilskuere ind, men i stedet havde man håbet, at kampens å kunne vises på tv.

Men her har klubberne modtaget det nedslående svar fra rettighedshaveren TV2, at kampen ikke er interessant nok.

- Det under vi os rigtig meget over - både i Aalborg og i Gudme, siger Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen.

- Der er tre titler at spille om i dansk håndbold, og det her er en af dem. Vi føler normalt, at vi får et rigtig godt produkt fra TV2, men denne gang kan vi virkelig ikke forså deres beslutning, siger Jan Larsen.

Da der ikke var nogen pokalvinder i sidste sæson spilles kampen mellem ligaens nummer et og to.