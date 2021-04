Inges første år i AaB: - På det rent sportslige er han dumpet

AALBORG:Det var blandt andet med et klart mål om at få AaB tættere på toppen af dansk fodbold og gøre klubbens talentakademi til et af de bedste i Norden, at Inge André Olsen 1.april 2020 tiltrådte som sportschef i AaB.

Han kom til en klub og en liga, der var lukket ned på grund af corona, men da bolden igen rullede, og sæsonen blev spillet færdig var facit, at AaB kunne gå på sommerferie med en femteplads i Superligaen og havde været den ene part i pokalfinalen.

Her lige omkring et år efter nordmanden tiltrådte i AaB, er klubben ikke rykket tættere på topholdene i dansk fodbold - snarere tværtimod. Klubben sluttede på en skuffende niendeplads i grundspillet og er for længst ude af pokalturneringen efter et nederlag til B93 fra 2.division. Hvad er status så på det projekt, som nordmanden er kommet til AaB for at føre ud i verden efter et kalenderår?

Det er et af debatemnerne i den nyeste udgave af fodboldpodcasten Ripodsten. Her medvirker Claus Jensen, der er sportsredaktør hos Det Nordjyske Mediehus. Hans vurdering er, at nordmanden samlet set har bestået sit første år i AaB, men heller ikke meget mere.

- Man bliver nødt til at se på, hvor AaB er nu, i forhold til dengang han kom, og de ligger og roder rundt i kvalifikationsspillet og spiller dårligere fodbold, end de gjorde for et år siden. Der skal sportschefen jo både have kredit og det modsatte, hvis holdet er et sportsligt dårligere sted. Så hvis man ser på det, og de spillere der er blevet hentet ind, er han dumpet, siger Claus Jensen, som mener, at det er det rent kommunikationsmæssige - tilsat et par fornuftige spillersalg - der løfter Inge André Olsen op på en bestået karakter.

- Han er dejlig klar i spyttet, når han udtaler sig. På det område kan det ikke blive bedre, konstaterer Claus Jensen.

Forvirring blandt fans

Han har i podcasten selskab af AaB-debattøren Jesper Simoni, som er enig i, at Inge André Olsen har bestået sit første år i AaB. Han oplever dog samtidig, at stemningen blandt fansene er præget af forvirring med hensyn til de ting, der sker både på og uden for banen i klubben.

- Folk er nervøse for, hvor AaB er på vej hen, og kan vi genkende det AaB, som vi både har lært kende for både det gode og det onde. Med det bliver leveret nu med spillere, der er hentet ind fra øst og vest, kunne vi lige så godt spille med vores egne drenge, lyder det blandt andet fra Jesper Simoni.

