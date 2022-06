Inges mobil gløder i disse dage:  - Vi har afvist flere bud

AALBORG:Der er efterhånden mange historier og rygter om AaB's transferaktiviteter. Andreas Poulsen har Nordjyske allerede nævnt som et varmt navn på AaB-rygtebørsen, og de efterfølgende informationer indikerer, at man fortsat er tæt på den unge venstreback.

Det er blot en af flere historier, som florerer om AaB lige nu. Torsdag dukkede en historie op om Milan Makaric op, men den skød Inge André Olsen ned ligeså hurtigt. Makaric skal ikke lejes ud til en bulgarsk klub.

- Det har intet på sig. Milan har været hos os i en sæson, og vores plan er, at han skal fortsætte sin gode udvikling i AaB i næste sæson, og så må vi se, om vi kan sælge ham om et år, fortæller Inge André Olsen, der har nok at se til.

- Det er meget hektisk i disse dage. Vi er både i markedet i forhold til at hente spillere og sælge spillere, så der er mange opkald, siger AaB's sportschef.

Et af de store spørgsmål er fortsat, hvem der skal hentes ind for at lukke hullet efter Jacob Rinne og Andreas Hansen.

- Vi er kommet tættere på en ny keeper, og vi er kommet ned til et par gode kandidater. Håbet er, at vi kan have en ny keeper klar, inden vi starter træningen igen den 19. juni, men det vigtigste er, at vi ender med at få den rigtige keeper, så vi har heller ikke så travlt, at vi skal haste noget igennem, siger Olsen, der trods hektik har et klart overblik over den ønskede mængde transfers for AaB i denne sommer.

- Jeg satser på, at vi skal hente yderligere tre - måske fire - spillere ind, og det er inklusiv en ny keeper. Det kan naturligvis også påvirkes af salg, men det er planen, siger Inge André Olsen.

I forhold til eventuelt udgående trafik er der også mange telefonsamtaler, der skal klares.

- Vi oplever stor interesse for flere af vores spillere. Der er interesse for Malthe Højholt. Vi har afvist et konkret bud på Iver Fossum, fortæller Inge André Olsen.

Flere polske Twitter-brugere spekulerede tirsdag i, at Fossum var på vej til mesterklubben Lech Poznan. Det er der altså ikke noget, der tyder på lige nu.

Fossum er ikke den eneste spiller, som AaB har modtaget et konkret bud på, men også her var svaret nej tak.

- Vi har fået et bud på Louka Prip, som vi også har takket nej til. Det har været oppe at vende på bestyrelsesniveau, og svaret var nej tak. Vi ved, hvad vi skal have for vores spillere, og hvis ikke vi får den ønskede pris, så takker vi nej, siger Inge André Olsen.

Under alle omstændigheder står det klart, at Marcus Hannesbo, Oliver Klitten, Jeppe Pedersen og Robert Kakeeto kommer tilbage til AaB, når sæsonforberedelserne går i gang den 19. juni.

- De skal alle have chancen for at vise sig frem. Vi har jo fået en ny træner, mens de har været lejet ud, så han skal også have en chance for at se dem an. Så er håbet, at de er kommet tættere på en startplads, siger Inge André Olsen.