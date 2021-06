Institution i nordjysk håndbold stopper karrieren

MORS-THY:Når fire af de bedste herrehåndboldklubber i Danmark i weekenden mødes til Final4 i pokalturneringen, bliver det også med et farvel til en institution i nordjysk håndbold.

Målmand for Mors-Thy Håndbold, Søren Pedersen, der i flere omgange også har spillet for Aalborg Håndbold, har nemlig valgt at stoppe karrieren.

34-årige Søren Pedersen kan se tilbage på en lang karriere. Hele 25 år er det blevet til i håndboldmålet, hvoraf de 16 har været på højeste niveau.

Han har blandt andet spillet i Skjern Håndbold, hvor det blev til to pokaltitler, men han har i flere omgange også spillet for Aalborg Håndbold. Han begyndte sin seniorkarriere i Mors-Thy Håndbold, hvor karrieren nu altså også slutter.

- Jeg har forsøgt ikke at tænke for meget over det, der kommer til at gøre ondt og helt sikkert ikke bliver nemt på søndag. Men der er en tid for alting, og jeg har været privilegeret at have haft så mange år i sporten, og står nu overfor en god og meget spændende mulighed, som gør det lettere at sige farvel til håndboldbanen, siger Søren Pedersen i en pressemeddelelse fra Mors-Thy Håndbold.

Han ligger ikke skjul på, at det er noget specielt, at stille op i Final4 med Mors-Thy Håndbold.

- Nu venter den sidste dans for mig efter mange år med det absolut fedeste job, jeg kunne forestille mig, og min store drøm er at slutte af på fornemmeste vis og med en titel sammen med Mors-Thy Håndbold, siger han.

Søren Pedersen fik også fem A-landskampe.