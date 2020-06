Intens fight men ingen forløsning for Vendsyssel FF

FODBOLD:Det var langt fra smuk fodbold, der blev spillet på Nord Energi Arena tirsdag aften, da Vendsyssel FF tog imod gæsterne fra Hvidovre i NordicBet Ligaen (1. division).

Desværre for nordjyderne blev en hurtig glæde over Wessam Abou Alis mål til 1-0 efter en times spil meget kort. Hvidovre udlignede til 1-1 bare to minutter senere, da hjemmeholdets offside-fælde kiksede, og dermed sluttede det hele 1-1.

Resultatet betyder, at Vendsyssel FF fortsat blot har seks points luft til nedrykningsstregen og langt fra er sikker på overlevelse i landets næstbedste fodboldrække.

Vendsyssel startede tirsdagens kamp bedst, men langsomt fik Hvidovre ædt sig ind i kampen. Og derfra var det en åben slagudveksling.

Se de mange billeder fra tirsdagens kamp herunder:

Efter knap en times spil fræsede Tiemoko Konaté over højrekanten og lagde et perfekt fladt indlæg mellem gæsternes forsvar, og så kunne AaB-lejesvenden Wessam Abou Ali let sparke bolden i tomt net ved bagerste stolpe.

Men glæden var som sagt kort, for kort efter lagde Andreas Moos et perfekt indlæg ind i fødderne på en helt fri Mikkel Nøhr, der udlignede for Hvidovre.

I slutfasen var det lige ved at gå helt galt for Vendsyssel, da Søren Henriksen og målmand Peter Friis ikke fik talt sammen og derfor stødte sammen og gav en farlig løs bold i feltet. De slap dog med skrækken.

Næste gang vendelboerne skal i kamp er 13. juni på udebane mod Næstved IF.