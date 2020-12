Intenst lokalopgør i vente: Begge hold har brug for point

HÅNDBOLD:Begge de nordjyske ligaklubber startede sæsonen fortrinligt, men de seneste uger er der kommet sprækker i geledderne.

Mest hos Mors-Thy Håndbold, der har tabt de sidste syv ligakampe på stribe, men også hos Aalborg Håndbold, der er gået fra en rolle som ubesejret til i weekenden at tabe hjemme til Ribe-Esbjerg. . Og derfor har begge hold brug for pointene, når de onsdag aften tørner sammen i Nykøbing.

- Der er da helt sikkert noget træthed, men allermest synes jeg, at der er tale om mental træthed, siger anfører René Antonsen.

- Vi har spillet mange kampe, og vi går fra nogen tilskuere til ingen tilskuere til nogen tilskuere igen. Og i det hele taget sker der bare rigtig meget ved siden af håndbolden i øjeblikket. Men det skal ikke være en undskyldning. Vi vil meget gerne slutte godt af, uddyber anføreren.

Aalborg Håndbold har foruden onsdagens kamp mod Mors-Thy på udebane en enkelt hjemmekamp mod SønderjyskE tilbage, inden holdet kan gå på en lang juleferie.

- Og den ser vi helt klart frem til, men netop derfor er det også vigtigt, at vi slutter godt af inden. Vi har haft en rigtig god sæson, og det vil være træls, hvis vi smider en plads i top to væk på nuværende tidspunkt. Det er jo den, der skal give os et godt udgangspunkt i slutspillet, siger René Antonsen.

Inden aftenens kamp er Aalborg røget tre point efter GOG i toppen af tabellen.

Mors-Thy Håndbold er efter den lange nederlagsstime røget ud af top otte, der giver adgang til slutspillet. Og derfor skal holdet også bruge kampen mod Aalborg, og den afsluttende udekamp mod Ribe-Esbjerg til at komme på sporet igen.

- For at vi skal få point mod Aalborg Håndbold, skal vi spille op til vores allerbedste, og alt skal fungere - både forsvar og angreb. Energien skal være, ligesom den har været i de forgangne kampe, hvor der ikke har været en finger at sætte på vores udtryk - men hvor vi desværre ikke har fået point. Vi har kæmpet med alt, hvad vi har, men det er desværre ikke gået vores vej - det gør det forhåbentligt onsdag, siger Marcus Midtgaard til klubbens hjemmeside.

- Folk heroppe er sindssygt gode til at skabe en stemning, selv om de ikke er så mange, og det betyder helt sikkert noget for os, at der er folk på lægterne, siger han.