Intet nyt er skidt nyt for Vendsyssel efter flot testsejr

SILKEBORG:Mange hold har store kvaler, når de rammer Jysk Park i Silkeborg. Det midtjyske kunstgræs er blevet til et mareridt for flere superligaklubber. Spørg bare AaB. Men Vendsyssel FF gik offensivt til værks og fik slået kapital af det gode presspil i form af en masse chancer, da de to hold træningstestede mod hinanden.

Særligt første halvleg var meget opløftende set med Vendsyssel-briller. Lucas Jensen og Emil Nielsen fik scoret, men det var faktisk ikke det faktum, at Silkeborg var nede med 0-2 ved sidebyttet, man talte om i pausen.

Det var et voldsomt sammenstød mellem Silkeborg-spillerne Tobias Salquist og Oscar Hedvall, der havde taget fokus, og de to spillere havde begge slået hovedet, hvilket gav en pause på 20 minutter.

Efter den ufrivillige pause fik Silkeborg aldrig helt greb om kampen, mens Vendsyssel FF leverede noget af det bedste presspil, der er set, mens Henrik Pedersen har været træner i klubben.

- Det var taktisk en meget flot kamp med stor disciplin. Vi er i teten frem til spilstoppet, og det blev bare bedre, efter vi kom i gang igen. Jeg er meget tilfreds med vores første halvleg, siger Henrik Pedersen.

- Silkeborg er måske det bedste hold på bolden i Danmark, så vores presspil blev virkelig sat på prøve, men det virkede virkelig godt. Vi fik skabt chancer ud fra vores omstillinger. Samlet må jeg sige, at vi spiller en rigtig flot kamp. Vi fik også vist, at vi fysisk er på vej frem. Det så godt ud, siger Henrik Pedersen.

Mattias Jakobsen og cheftræner Henrik Pedersen i samtale. Foto: Torben Hansen

Silkeborg vil med rette kunne påpege, at succesholdet ikke stillede i stærkeste opstilling. Det samme kan Henrik Pedersen imidlertid sige. Han manglede nemlig en stribe normale profiler til lørdagens kamp. Der er dog aldrig noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget andet. Sådan er det også i dette tilfælde.

- Vi manglede fem spillere fra den normale startopstilling, så vi får gjort truppen bredere ved at give spilletid til andre. Mattias Jakobsen som defensiv midtbanespiller vokser med opgaven. Emil Nielsen bidrog stærkt til, at vores defensiv stod godt med sit spil i midterforsvaret. Der var mange gode ting, vi kan tage med videre, siger Henrik Pedersen.

Han kan glæde sig over, at han nu får mulighed for at arbejde i bund med de taktiske tiltag, der skal hjælpe Vendsyssel FF på vej mod succes i foråret.

Tirsdag sætter Vendsyssel FF kursen mod Tyrkiet, hvor der venter en træningslejr. Det store spørgsmål er, om klubben medbringer en ny eller flere nye spillere på turen til Tyrkiet.

- Der er ikke noget nyt. Der er ikke noget på vej eller ud lige nu, men vi arbejder på noget, siger Henrik Pedersen, der direkte adspurgt om behovet for en ekstra forsvarsspiller er ret klar i mælet.

- Vi skal have en midtstopper ind. Selvfølgelig skal vi det. Lige nu har vi kun to, når Mattias Jakobsen skal spille på midtbanen, så det giver sig selv, at vi bliver nødt til at få en midstopper tilført, siger Henrik Pedersen.

Vendsyssel FF har endnu ikke hentet en eneste spiller i det igangværende transfervindue.