Intet pokal-Waterloo for AaB - sikkert i pokalsemifinalen

FODBOLD: For et år siden blamerede AaB sig i pokalkvartfinalen ved at ryge ud til 1. divisionsholdet FC Fredericia efter en katastrofal indsats. Torsdag aften var nordjyderne anderledes klar på opgaven og spillede sig videre til semifinalen med en 3-1-sejr over et andet 1. divisionshold i skikkelse af Næstved.

Der var blot spillet seks minutter på Næstved Stadion, da AaB første gang fik nettet til at blafre. Kasper Kusk gik til baglinjen og fandt Tom van Weert ved bagerste stolpe, der let kunne gøre det til 1-0.

Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

AaB så ud til at have helt styr på begivenhederne, men efter et kvarters let spil sjuskede man pludselig med en stribe afleveringer og blev ramt af nogle farlige Næstved-omstillinger. Især Christoffer Boateng var en trussel mod aalborgenserne, men Jacob Rinne klarede flot fra sig i målet.

I stedet lynede Tom van Weert i det 19. minut. Hollænderen fik bolden fra Rasmus Thellufsen og huggede resolut kuglen op i nettaget til 2-0. Kort efter testede Philipp Ochs hjemmeholdet med en god afslutning.

Det var dog fortjent, at Næstved fik reduceret godt fem minutter før pausen. Jacob Rinne måtte efter en halv time redde flot på en helt fri Næstved-spiller, men i det 40. minut var han prisgivet. En skarp Næstved-omstilling endte foran mål hos Kristoffer Munksgaard, der fra kort hold kunne reducere til 2-1.

Kristoffer Munksgaard - her i duel med Rasmus Würtz - reducerede for Næstved. (10), Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Anden halvleg var kun seks minutter gammel, før AaB igen kom foran med to kasser. Et perfekt frisparksindlæg fra Kasper Kusk blev behandlet efter fortjeneste af Magnus Christensen foran kassen til 3-1.

Næstved mistede undervejs i kampen deres bedste angriber, Christoffer Boateng, samt målmand Jacob Pryts på grund af skader, og 1. divisionsholdet formåede ikke for alvor at true AaB i den sidste halve time. Jacob Friis' mandskab behøvede med andre ord ikke for alvor at anstrenge sig for at spille sejren hjem.

Dermed er AaB med i hatten, når der senere torsdag aften trækkes lod til semifinalerne.