Irriteret AaB-teenager brød gennem Parkens lydmur

KØBENHAVN:AaB tabte 1-0 til FC København, men AaB-fans kan muligvis komme til at huske tilbage på søndagens kamp, som kampen, hvor Theo Sander fik selv københavnernes øjne op for, at han er et stort talent.

AaB's 18-årige keeper-talent stod nemlig en fornem kamp. Der blev disket op med flere klasseredninger fra Sander, der dog havde svært ved for alvor at glæde sig over den personlige succes i minutterne efter kampen.

- Det er monsterirriterende, for vi gav alt, hvad vi havde i kampen. Jeg føler virkelig, at vi viser hjertet. Vi ville bare vinde hver eneste duel i kampen, og at det så ikke holder hele vejen gennem kampen, er vi naturligvis irriterede over. Det er virkelig irriterende, at vi tabte igen, konstaterer AaB-spilleren.

Adspurgt om en hurtig vurdering af egen præstation var Theo Sander fortsat ikke i stand til at glemme det nylige nederlag. Han var dog villig til at give Nordjyskes journalister ret i, at det her var hans hidtil bedste superligakamp.

- Det kan jeg godt være enig i, men det er jo mit job at redde bolden som keeper. Jeg synes, forsvaret stod fint, men de fik et par åbne chancer, som jeg tog, og det er jeg da glad for, men lige nu er jeg bare irriteret over resultatet, siger Theo Sander.

Han var mere tilfreds med det samlede indtryk, som AaB-spillerne efterlod på banen.

- Det var meget vigtigt, at vi viste, at alle støtter klubben og vores projekt. Jeg synes også, at vi viser os godt frem, siger Theo Sander.

Han stod for første gang foran de mest inkarnerede FCK-fans, da han i anden halvleg havde en hel tribune åndende lige i nakken.

- Det er ikke anderledes end at stå foran Vesttribunen. Eller jo, der er jo den forskel, at Vesttribunen holder med mig. Det blev bare en kamp, som så mange andre, selvom de da er mange, siger Theo Sander, der fik store roser fra Rasmus Thelander.

- Vi kan godt fremhæve Theo i dag. Jeg var nede at lykønske ham efter kampen med hans egen præstation. Han holder os jo inde i kampen med nogle store redninger, siger Rasmus Thelander.