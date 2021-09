Irriteret over tilskuerrolle: Her er status på Mads Hoxers skade

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbolds største stjerne Mads Hoxer måtte sidde på tilskuerpladserne og se til, mens holdkammeraterne kæmpede mod TTH i ligapremieren.

Noget tyder på, at stortalentet kommer til at sidder der i de kommende uger - måske måneder.

- Lige nu går jeg og afventer en forundersøgelse på tirsdag. Her skal jeg til Silkeborg til en forundersøgelse hos ham, der opererede mit knæ i starten af året, og så må vi se, hvad for et svar jeg får ud af den. Lige nu ved jeg ikke, hvornår jeg kan være tilbage på banen, siger Hoxer, der håber, at det ikke er en skadespause, der rækker ud over 2021.

- Jeg håber og tror, at jeg er ude mellem en og tre måneder. Vi ved ikke, hvad worst case er, men vi tror, det er tre måneder, siger Mads Hoxer.

Uvisheden er dog en faktor, der til dels irriterer Mads Hoxer i den nuværende situation.

- Det er selvfølgelig mega nedern. Jeg ville gerne have, at vi kunne speede det hele lidt op. Som det er for tiden med sygeplejerskernes strejke, er det svært, men vi er kommet ret hurtigt til i forhold til, hvad jeg hører andre steder fra, så jeg prøver at se positivt på det, siger den talentfulde landsholdsbobler, der bare gerne vil have en afklaring.

- Lige nu savner jeg bare en afklaring, og den får jeg forhåbentlig på tirsdag, og så er håbet, at jeg ligesom kan se en ende på det her, siger Mads Hoxer.

Den kommende Aalborg-spiller er selvsagt træt af at sidde og være tilskuer.

- Det er lidt trist for nu at sige det mildt. Sådan en aften som den her med tilskuerne tilbage i hallen, ville jeg gerne være med på banen, så det er ikke specielt sjovt, siger Hoxer.

Mads Hoxers frarvær var mærkbart hos Mors-Thy, der dog kæmpede flot trods fraværet af flere spillere. Det var noget helt andet, som gik træner Niels Agesen på i minutterne efter 24-30-nederlaget til TTH Holstebro var en realitet.

- Jeg blev spurgt, om det var helt det samme, som i Super Cup-kampen mod Aalborg, og det føler jeg ikke. Denne gang skabte vi chancerne, hvor vi gik helt død mod Aalborg. Denne gang handler det mere om, at vi skulle have været skarpere på de muligheder, vi fik, siger Niels Agesen, der dog gerne medgiver, at lidt flere kampklare spillere ville hjælpe.

- Det ville helt sikkert være en fordel, hvis vi havde lidt mere at arbejde med. Hvis vi havde lidt mere rutine at kaste i spil, ville det da hjælpe os, siger Niels Agesen.