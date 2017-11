Irsk landstræner vil bruge samme plan

DUBLIN: Det danske fodboldlandshold kan godt forberede sig på tirsdag at møde et irsk landshold med samme defensive taktik, som skaffede irerne 0-0 i den første kamp i København.

Taktikken virkede nemlig efter hensigten, selv om det kan blive vanskeligt igen at holde danskerne fra at score, siger Irlands landstræner, Martin O’Neill, på et pressemøde.

- Vi ender måske med at få brug for mere end et mål, for det er ikke sikkert, at man kan lukke Danmark ned i to kampe.

- Men jeg tror ikke, at vi kommer til at gå meget mere frem på banen. Vi skal stadigvæk være forsigtige, og så må vi udnytte de chancer, der opstår.

- Når vi har bolden, skal vi være en smule bedre, men i sidste ende handler det om, at vi skal finde en plan, der kan vinde kampen for os, siger O’Neill.

Han mener ikke, at irerne besidder spillerne til at spille mere offensivt.

- Det ville være fantastisk at have en pålidelig målscorer, man altid kan sætte op, men det har vi ikke. Vi har forsøgt at finde en stil, som kan vinde os kampe, siger O’Neill.

Landstræneren vil ikke løfte sløret for, om han kommer til at foretage udskiftninger i startopstillingen, fordi kampene ligger med tre døgns mellemrum.

- Vi har vænnet os til at skulle spille internationale kampe så tæt på hinanden. Alle spillerne er klar til endnu en omgang fysisk og mentalt, siger han. /ritzau/