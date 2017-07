Isarena ser ud til at være sluppet uskadt

ISHOCKEY: Det ser ikke ud til at få konsekvenser for Aalborg Pirates, at der onsdag udbrød brand i Gigantium.

Isarenaen ser således ud til at være sluppet fri af branden.

- Der er ikke sket noget med isarenaen. Jeg kan ikke svare for, om der er sket nogen lugtmæssig skade, men flammerne fik ikke fat i skøjtehallen. Vores tanker går i øjeblikket til Aalborg Håndbold, som er blevet hårdt ramt, siger Aalborg Pirates-direktør Thomas Bjuring.

Han var selv til stede i Gigantium, da branden brød ud.

- Jeg stod på vores kontor og var i gang med en telefonsamtale, da alarmen gik. I første omgang troede jeg, at det var en test, men hurtigt kunne jeg lugte, at det var mere alvorligt, og så begav jeg mig ud, siger Thomas Bjuring.

Pirates-direktøren har nu forladt området omkring Gigantium, men han ser tilbage på et par dramatiske timer.

- Det har været hektisk, men jeg synes, det er blevet håndteret rigtig godt. Der er stor ros til setuppet derude, siger Thomas Bjuring.