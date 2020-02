Ishockey-klassiker har nået sit maks: Seks kampe er nok

AALBORG:Når Aalborg Pirates 28.februar tager i mod Frederikshavn White Hawks, er der lagt op til indædt fight på isen mellem lokalrivalerne i en udsolgt Bentax Isarena.

Intens underholdning på isen og fyldte tilskuerpladser er ofte tilfældet, når de to nordjyske klubber mødes, og lokalbraget er ikke mindst økonomisk en god forretning for de to klubber.

Så selv om det på flere parametre umiddelbart kunne være fristende at presse yderligere et par lokalopgør ind kampkalenderen hos Dansk Ishockey Union, så kommer det ikke til at ske, lyder det fra direktørerne fra begge de nordjyske klubber i den seneste udgave af NORDJYSKE Mediers sportspodcast Arena.

- Jeg tror vi har nået et maks nu. Vi spiller seks gange mod hinanden, og jeg tror ikke man skal forsøge at øge det mere, siger Frederikshavn White Hawks direktør Henrik Andersen i podcasten.

Thomas Bjuring, der er administrerende direktør hos Aalborg Pirates, erklærer sig fuldstændig enig i den vurdering.

- Seks kampe det er rigeligt, ellers skal vi op og være 10 eller 12 hold i ligaen, lyder det fra Thomas Bjuring, som i den sammenhæng slår et slag for det tætpakkede kampprogram, der er i Metalligaen.

- Selv om vi synes, vi spiller mange kampe, og det gør vi, i forhold til fodbold og håndbold og i forhold til dansk kultur, så er det et faktum, at ishockeyspillere rundt omkring i verden spiller mange flere kampe så for, at ligaen er konkurrencedygtig, kræver det, at vi spiller et højt antal kampe, konstaterer Thomas Bjuring, som i podcasten også ser tilbage på sine fem år hos Aalborg Pirates. Han forlader klubben til maj og skal i stedet være kommerciel ansvarlig for Metal Ligaen og Dansk Ishockey Unions aktiviteter.

