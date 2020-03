Ishockey-slutspil udskydes og laves om som følge af coronafrygt

ISHOCKEY:Slutspillet i den danske ishockeyliga er udsat på ubestemt tid som følge af regeringens anbefaling om ikke at afvikle arrangementer med over 1000 deltagere.

Det oplyser Danmarks Ishockeyunion (DIU) i en pressemeddelelse.

Beslutningen kommer efter et krisemøde i ligaforeningen mandag. Her har klubberne diskuteret, hvad man skulle stille op med slutspillet, der efter planen skulle være startet på fredag.

- Gennemgående står vi i en knaldhård situation, der har bragt dansk ishockey i en dyb og alvorlig krise, siger Klaus B. Rasmussen, der er formand for ligaforeningen.

- Slutspillet er en yderst essentiel del af ishockeysæsonen, og vi har klubber, der er på kanten til at lukke ned. Derfor har vi valgt en løsning, der er mest solidarisk for samtlige Metal Ligaens klubber, lyder det.

Planen er nu, at slutspillet bliver sat i gang i et forandret format, så snart der igen er mulighed for at spille med tilskuere.

Formand for ligaforeningen, Klaus Rasmussen, fortæller til TV 2 Sport, at man i stedet for kvartfinaler, semifinaler og finaler nu i stedet lader de otte hold i slutspillet mødes i et puljespil, hvor alle hold møder hinanden på hjemme- og udebane. Det giver i alt 14 spillerunder.

Aalborg Pirates, der vandt grundspillet, tager fire point med over i slutspillet, mens nummer to, tre og fire tager henholdsvis tre, to og et point med over i slutspillet.

Ishockeyturneringen kan genoptages med tre dages varsel. Hvis ikke, det er sket ved udgangen af marts, skal ligaforeningen samles igen for at beslutte, hvad der så skal ske, lyder det i pressemeddelelsen.

/ritzau/tj