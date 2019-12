Ishockeyfesten kommer igen til Nordjylland: Aalborg Pirates får Final4

ISHOCKEY:For andet år i træk bliver det Aalborg Pirates, der skal være vært for pokalturneringens Final4, der afvikles 31. januar og 1. februar.

Udover Aalborg Pirates får Final4 deltagelse af Frederikshavn White Hawks, Rungsted og Herlev. De to sidstnævnte klubber havde også lagt billet ind på at blive arrangør, men valget er faldet på Aalborg Pirates.

- Jeg er enormt glad for det. Især for måden, det er sket på. Klubberne er blevet enige om, at Aalborg er det bedste sted at holde det, så det er faktisk en fælles beslutning, som de fire hold har taget, fortæller Aalborg Pirates' direktør, Thomas Bjuring.

Han mener, at erfaringerne fra sidste sæsons arrangement vil være meget gavnlige.

- Det var et vellykket arrangement sidste år, men vi tror på, at vi kan gøre det endnu bedre. Vi har gjort os nogle rigtig gode erfaringer, og det kommer man til at kunne se. De andre klubber kommer også til at få mulighed for at påvirke arrangementet, og denne gang har vi også hele Gigantium til rådighed. Det bliver en fest uden lige, siger Thomas Bjuring.

Højdepunktet på arrangementets første dag fredag 31. januar bliver det nordjyske lokalopgør mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks.

- Jeg vil blive meget overrasket, hvis der ikke bliver totalt udsolgt til den kamp. Da vi mødtes en kold og kedelig tirsdag i oktober, kom der 5000 tilskuere, selv om kampen blev spillet samtidig med, at der var fodboldlandskamp i Aalborg. Når vi skal mødes igen 29. december, er det også praktisk talt umuligt at få en billet, så man skal nok være hurtigt ude, hvis man vil have billet til vores kamp ved Final4, siger Thomas Bjuring.