Ishockeyklubberne vil have tilskuerne tilbage: - Ét sæsonkort giver adgang til otte haller

ISHOCKEY:Denne ishockeysæson sluttede brat og uforløst, da coronavirus i marts kom på tværs, så sæsonens absolutte klimaks, slutspillet, måtte aflyses, men nu skal en ny fælles billetstruktur gøre det mere attraktivt at komme til ishockey i næste sæson, hvis der til den tid igen åbnes for tilskuere.

Otte af de ni klubber i Metal Ligaen er således blevet enige om en aftale, der betyder, at ét sæsonkort giver adgang til kampe i alle otte haller. Kun SønderjyskE er ikke en del af aftalen.

Eksempelvis koster et sæsonkort hos Aalborg Pirates månedligt 99 kroner for en ståplads eller 199 kroner for en siddeplads og giver adgang til alle kampe, om de så spilles i Aalborg, Frederikshavn, Esbjerg eller Hørsholm. Derudover giver sæsonkortet også adgang til det danske landsholds hjemmekampe.

- Nu er jeg ny i ishockeyens verden, men jeg må sige, at jeg er imponeret over, hvor hurtigt man er til at rykke på tingene i den her sport. Direktørerne deler rigtig mange tal og viden og tænker virkelig på, hvordan man i fællesskab kan løfte ligaen.

- Man erkender simpelthen, at man er afhængige af hinanden. Det har været en meget stor og positiv overraskelse for mig, siger Morten Secher, administrerende direktør i Aalborg Pirates.

Udgangspunktet for den nye billetstruktur er dog, at det i modsætning til i dag bliver muligt at lukke tilskuere ind i hallerne, når sæsonen efter planen sættes i gang i september.

- Hvis vi mod forventning ikke får lov at lukke tilskuere ind fra 1. september, så skal man ikke være nervøs for at købe et abonnement og på den måde miste penge. Man vil blive kompenseret, siger Morten Secher, der til gengæld ikke kan garantere, at man med et sæsonkort er sikret en plads til lige den kamp, man måtte ønske.

- Der vil være tale om først til mølle. Så de mest attraktive kampe kan man ikke være sikker på at få adgang til, men man er sikret adgang til et minimum antal kampe, og ellers vil man blive kompenseret for det, siger Morten Secher.