Ishockeykomet storroser dansk fightervilje i vildt comeback

ISHOCKEY: De danske ishockeytalenter besejrede tirsdag aften Hviderusland i den første af potentielt tre nedrykningskampe ved U20-VM i ishockey i Buffalo.

Cifrene lød på 5-4, og sejren blev sikret takket være et vildt comeback med to danske scoringer inden for det sidste minut.

Det 19-årige stortalent Joachim Blichfeld stod for to af de danske mål.

- Det var en af de vildeste kampe, jeg har spillet, siger han efter kampen til hjemmesiden for U20-verdensmesterskaberne i ishockey. Alle har et rigtig stort hjerte. Vi elsker spillet, og vi elsker hinanden. Vi kæmper for hinanden, siger Joachim Blichfeld.

Danmark var foran 2-0, inden hviderusserne scorede fire gange og kom foran med 4-2. Men to mål af Joachim Blichfeld gjorde det til 4-4, og med 15 sekunder tilbage afgjorde Andreas Grundtvig kampen med sin scoring.

- Jeg synes, at vi startede rigtig godt. Vi førte 2-0, og vi burde kunne holde fast i den føring, men det kunne vi ikke. Men vi kæmpede os alligevel tilbage, og det føles fantastisk lige nu, siger Joachim Blichfeld.

Han mener, at hviderusserne undervejs havde det lidt for let.

- Jeg synes, at vi var lidt for bløde ved dem, da de skød pucken. Vi skal være hårdere og skøjte hurtigere med hjem, lyder det fra Joachim Blichfeld, der for nylig har skrevet kontrakt med NHL-holdet San Jose Sharks.

Den danske målmand Kasper Krog var godt tilfreds med den danske sejr, selv om han undervejs lukkede fire mål ind.

- Det er aldrig sjovt at lukke fire mål ind, men så længe vi scorer fem, så er jeg egentlig ligeglad, siger Kasper Krog.

Han roser samtidig sin holdkammerat Joachim Blichfeld.

- Han spillede fantastisk. Han render rundt derude og gør, hvad han vil. Det glæder mig at se ham lave gode spil for os, siger målmanden.

Ved mesterskabet i Buffalo blev det til fire danske nederlag i gruppespillet mod Canada, USA, Finland og Slovakiet.

Dermed missede Danmark kvartfinalen, som holdet ellers er nået frem til ved de seneste tre U20-mesterskaber.

Det betyder, at Danmark nu spiller bedst ud af tre nedrykningskampe mod Hviderusland for at forblive en A-nation.

Næste kamp mellem Danmark og Hviderusland spilles torsdag klokken 18.

/ritzau/