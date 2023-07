Ishockeyspilleren Mike Hammond død i ulykke

DØDSFALD:Den tidligere engelskcanadiske White Hawks-spiller Mike Hammond er død. Han omkom onsdag aften i en trafikulykke i Shawnigan i Canada.

Det skriver blandt andre BBC ligesom også Mike Hammonds klub The Nottingham Panthers oplyser det på deres hjemmeside.

Mike Hammond kom fra Odense Bulldogs til Frederikshavn White Hawks som en tiltrængt forstærkning i forbindelse med slutspillet i sæsonen 2020/21.

Mike Hammond kom sidste sommer til The Nottingham Panthers efter at have spillet for Hannover Scorpions.