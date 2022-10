Aalborg-kaptajn stopper på landsholdet efter 206 kampe

ISHOCKEY:Han vil egentlig gerne fortsætte på landsholdet, men Julian Jakobsen har alligevel besluttet, at det nu er slut i rødt og hvidt.

Den 36-årige Aalborg Pirates-kaptajn har været en vigtig mand på ishockeylandsholdet i de seneste mange år og har spillet 206 landskampe.

Efter grundige overvejelser og telefontid med landstræner Heinz Ehlers trækker han sig tilbage, fortæller han ifølge Metal Ligaens hjemmeside.

- Det er ikke, fordi jeg ikke har lyst til at fortsætte på landsholdet. Men alle med forstand på ishockey ved, hvor meget det slider ekstra på kroppen at være med, når man er blevet 36 år.

- Jeg har brug for at passe på min krop, og det giver altså slitage og knubs at spille med internationalt og forlænge sæsonen fem-seks uger. Men jeg har stadig masser af lyst til at spille ishockey i Metal Ligaen, siger Julian Jakobsen.

Han tør endnu ikke spå om, hvornår et fuldstændigt karrierestop bliver aktuelt.

- Det er svært at sige. Jeg har en idé, men man kan aldrig vide sig sikker. Jeg kæmper en ihærdig kamp for at holde mig på toppen og arbejder målrettet for at holde mig frisk, siger han.

- Jeg kan ikke snyde kroppen mere, som dengang jeg var ung, så det gælder om at varme rigtig godt op og arbejde med styrkeøvelser for at holde eksplosiviteten oppe. Jeg føler mig stadig ovenpå og er stadig sulten efter at vinde titler. Det håber og tror jeg ikke, vi er færdige med i Aalborg.

Julian Jakobsen spillede sin første VM-kamp for Danmark i 2009 og er kun gået glip af én slutrunde siden. Han var også med, da ishockeylandsholdet tidligere i år deltog ved OL for første gang.

