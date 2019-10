Ishockeyvold: Odense-overfald er noget af det groveste Åke har oplevet

AALBORG:I sin mangeårige aktive karriere på isen var den nuværende assistenttræner hos Frederikshavn White Hawks Frederik Åkesson ikke bleg for at deltage i et slagsmål med modstanderne.

- Jeg var ikke en af Guds bedste børn på en hockeybane, det ved jeg godt. Jeg gik ikke efter de situationer, hvor man kunne komme til at bryde eller slås, men det var en del af gamet, at hvis der var noget, så skulle der afregnes med det samme. Heldigvis har jeg aldrig været involveret i en situation, hvor der var nogen som kom til skade, lyder det fra Frederik Åkesson i den nyeste udgave af NORDJYSKEs sportspodcast Arena.

For knap tre uger var han dog vidne til, at volden tog overhånd i kamp mod Odense Bulldogs. Her kom frederikshavnernes Kristian Jensen og Odenses Lucas Bjerre Rasmussen op at slås. Det endte med, at White Hawks-spilleren slog sin modstanderen i hovedet, selv om han lå på isen og havde tabt sin hjelm. Lucas Bjerre Rasmussen måtte køres på hospitalet og fik konstateret hjernerystelse og brud på mindst én knogle i ansigtet. Kristian Jensen har efterfølgende fået 17 spilledages karantæne og er blevet sigtet for vold af Nordjyllands Politi.

Frederik Åkesson har sammenlagt været en del af den professionelle ishockeyverden i mere end 30 år, og har ikke oplevet mange lignende sager.

- Det er en af de kedeligere sager, jeg har oplevet, siger Frederik Åkesson som skal tilbage til sin tid i Herning Blue Fox for at komme i tanke om en episode, der var på niveau med den aktuelle sag.

- Vi spillede en pokalfinale og min daværende holdkammerat Michael Mølgaard fik en cross-checking af en Rungsted-spiller og mistede fire tænder. Det var fuldt overlagt, og det synes jeg var groft, og det er på niveau med det, som Lucas var udsat for, lyder det fra Frederik Åkesson i Arena.

Han har i podcasten selskab af Aalborg Håndbolds Stefan Madsen, og de diskuterer blandt meget andet, hvorfor kontaktsport nogle gange ender i voldsager, og hvorfor det meget sjældent sker i en fysisk sport som håndbold. Du kan høre hele podcasten i iTunes, SoundCloud, Spotify, Podimo mv.