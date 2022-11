Iskold Aalborg-komet skød Niklas Landin i sænk

KIEL:Med fem scoringer på seks forsøg spillede stortalentet Mads Hoxer en væsentlig rolle, da Aalborg Håndbold onsdag aften fik uafgjort 36-36 på en af Europas sværeste udebaner.

Den 21-årige højre back, der i sommer blev hentet i Mors-Thy, startede som lyn og torden i Champions League-kampen mod THW Kiel og var med til at skyde Niklas Landin i sænk i tyskernes mål.

- Jeg fik en god start på kampen, og når man kommer ind i en god rytme, gælder det bare om at ride videre på den. Hele holdet fik en god start, og jeg synes, vi spillede rigtig flot angrebsspil i hele kampen, siger Mads Hoxer, der altså bestod manddomsprøven i Wunderino Arena.

- Det er helt klart en af de fedeste arenaer, jeg indtil videre har prøvet at spille i, smiler han.

Aalborg Håndbold førte både i første og anden halvleg med tre mål i lange perioder, og derfor var glæden over det ene point også til at overse hos holdets unge komet.

Aalborgs defensiv havde i anden halvleg store problemer med at stå imod Kiels tryk. Foto: Frank Molter/Ritzau Scanpix

- Vi er faktisk en smule skuffede. Desværre sled vi i anden anden halvleg med at hjælpe Simon Gade i målet, og det var derfor, vi ikke vandt. Men når vi lige får sundet os, tror jeg nu, vi ender med at blive glade for pointet.

- Det er trods alt de færreste hold, der prøver at få noget med fra Kiel, konstaterer Mads Hoxer.

Han satte kampens sidste og helt vitale tackling, der forhindrede Kiel i at tage sejren i de sidste sekunder.

- Det lå ikke til os i de sidste 10 minutter, hvor vi var bagud med to mål, så derfor er det også fedt, at vi fik det vendt og stod fast, siger han.

Aalborg Håndbold indtager efter det uafgjorte resultat fortsat en fjerdeplads i Champions League-puljen - to point foran THW Kiel.