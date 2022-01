Iskold Inge: AaB har overhovedet ikke talt med Viborg

FODBOLD:Flere danske medier har de seneste dage erfaret, at den kommende AaB-cheftræner, Lars Friis, er sat ud af sin funktion som træner hos sin nuværende arbejdsgiver, Viborg FF. Det har ligeledes kastet spekulationer af sig om en snarlig ankomst i Aalborg for Martí Cifuentes' afløser.

Ifølge AaB's sportschef er der dog ikke dialog mellem de to superligaklubber omkring Friis.

- Der har ikke været nogen samtaler mellem AaB og Viborg, slår Inge André Olsen fast over for Nordjyske.

- Nu starter vi med træningen i morgen, og så er det vores stab, som også var med på træningslejren på Malta, som vi kører videre med. Det er vi trygge ved. De har lagt et godt stykke arbejde, tilføjer han.

Dermed er det de hidtidige assistenttrænere, Rasmus Würtz og Oscar Hiljemark, som står i spidsen for AaB's førstehold i øjeblikket. Dog har ingen af dem den fornødne trænerlicens for at tage ansvaret for superligatruppen gennem hele foråret.

Lars Friis tiltræder som ny cheftræner i AaB til august. Arkivfoto: Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Vi står med flere navne, som har de licenser, som man skal have, og dem kan vi få ind på kort varsel. Når vi har lukket transfervinduet, skal vi se på det. Så kan det godt være, der kommer en midlertidig træner ind. Men vedkommende skal ikke ind og lave om på det arbejde, som staben udfører nu. Så skal det mere være en træner, som kommer ind som mentor for vores nuværende trænere og kan udvikle med dem, forklarer Inge André Olsen.

Dermed er det en tålmodig nordmand, som står med ansvaret for at finde en løsning på den aktuelle trænersituation i klubben. Han forventer derfor, at Lars Friis først møder ind på Hornevej til sommer, når trænerens kontrakt i Viborg er udløbet.

- Vi brugte en del tid på at afklare, at han skal komme til sommer. Der er foreløbigt intet, der peger på, at der skulle ske noget andet. Det har vi været afklarede med i AaB, og derfor har vi ikke haft nogen kontakt med Viborg, siger han.

Lars Friis har fået en kontrakt i AaB fra 1. august 2022 og tre år frem.