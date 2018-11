Iskold islænding sikrede Vendsyssel point

FODBOLD: Esbjerg har været sæsonens store positive overraskelse i Superligaen, men igen søndag viste Vendsyssel FF, at man har et godt tag på vestjyderne.

Med en straffesparksscoring 20 minutter før tid sørgede Jon Thorsteinsson for, at opgøret i Hjørring endte 1-1, og dermed har Vendsyssel hentet fire af seks mulige point fra sæsonens to møder med Superligaens nummer tre.

I en ellers chancefattig første halvleg fik Vendsyssel kampens første mulighed efter 12 minutter. Et frisparksforsøg fra Jon Thorsteinsson blev nærmest gjort farligere af Esbjerg-målmand Jeppe Højbjerg, der boksede bolden midt ud i feltet, og det gav en kæmpe mulighed til Ninos Gouriye, der dog på forunderlig vis ikke fik ram på bolden.

10 minutter senere var det Esbjergs tur til at være farlige efter et frispark, og gæsterne fik også bolden i nettet, men scoringen blev annulleret for offside. Rodolph Austin styrede bolden mod mål, men tæt under mål stod Adrian Petre offside, da han skubbede læderet det sidste stykke over stregen.

Derfra var der langt mellem begivenhederne i første halvleg, der naturligt nok derefter endte uden scoringer.

10 minutter efter pausen blev dødvandet dog brudt, og det var til glæde for Esbjerg. Hjemmeholdets Sander Fischer lod sig overmande af Adrian Petre, der snuppede bolden og prikkede den frem til Lasha Parunaahvili, der fra en spids vinkel fik sendt bolden i mål.

Den mavepuster tog det Vendsyssel lidt tid at komme sig over, men 20 minutter før tid fik hjemmeholdet bragt balance i regnskabet.

Sebastian Czajkowski blev sendt af sted i dybden, og den indskiftede angriber fremtvang et straffespark, da han blev nedlagt af Esbjergs Markus Halsti. Fra straffesparkspletten var Jon Thorsteinsson iskold, da han stille og roligt lagde bolden forbi Esbjerg-målmand Jeppe Højbjerg.

Pointdelingen betyder, at Vendsyssel igen rykker forbi Vejle og op på 12. pladsen i Superligaen. Vendelboernes næste opgave er på lørdag ude mod OB.