Iskolde MP efter Hobro-sejr: Det skud skulle bare holdes nede

FODBOLD:Det hedder populært, at en kat er indehaver af hele ni liv, men meget tyder på, at Hobro IK har i hvert fald mindst det samme.

Søndag havde holdet for alvor ryggen mod muren i udekampen mod Esbjerg, der med scoringen på straffespark af Rafal Kurzawa havde bragt sig selv op på tredjepladsen i gruppen.

Men 45 minutter senere havde Hobro vundet 3-1 og er nu igen fem point foran esbjergenserne, som de var, da gruppespillet tog sin begyndelse.

- Jeg vil da håbe, at vi har mindst ni liv i hvert fald. Det her var i hvert fald vigtigt, lyder det fra midtbanespilleren Mikkel M. Pedersen, der bragte Hobro i front med 2-1, da han lynsnsrt var over andenbolden, da Imed Louati havde vundet en duel på kanten af feltet.

- Jeg nåede ikke at tænke over ret meget, selvom det ikke er så tit, jeg har sådan en chance. Det var bare at kigge ned på bolden og så sørge for at holde skuddet nede, og det gik jo meget godt, lyder det med et stort grin fra midtbanespilleren.

For Esbjerg var det en hård skæbne. Klubben kan med rette føle sig snydt for et straffespark i anden halvleg, da startdebutanten Brandon Onkony rev og flåede i Jonas Kauko, men dommer Jonas Hansen fløjte forblev tavs.

- Jeg ved ikke, om han måske var nervøs for at dømme, fordi han havde dømt et i første halvleg. Jeg så ikke situationen her i anden halvleg, men den han dømmer i første halvleg er vel sådan en, der måske kan dømmes og måske ikke. Og så er han måske ikke så sikker på, at han vil dømme endnu et af den slags, siger Mikkel M. Pedersen.

De to klubber tørner sammen allerede igen om en uge - denne gang på DS Arena i Hobro.

- Nu skal jeg lige komme mig over glæden efter den her kamp, og så er det fuld fokus på det opgør. Et point der, så ser det virkelig godt ud, siger målscoreren.