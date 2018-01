Islænding prøves af i AaB

FODBOLD: Et par unge ansigter viser sig frem hos AaB under årets træningslejr i Spanien.

Foruden klubbens egne ungdomsspillere Wessam Abou Ali, der netop er rykket op i Superligatruppen og tvillingerne Oliver og Lukas Klitten, så er der også blevet plads på turen til den unge islandske venstreback Felix Örn Fridriksson, der er kommet direkte på tur med AaB efter at have været på tur med det islandske ligalandshold.

- Vi havde en plads ledig på turen, da det viste sig, at Jakob Ahlmann desværre ikke kunne komme med. Oprindeligt havde vi en aftale om, at han skulle komme og besøge os i februar, men hans klub var indforstået med, at han kunne komme med nu, så vi tog muligheden for at se ham an som gæstespiller, siger AaBs sportsdirektør Allan Gaarde.

Normalt optræder han for ÍBV Vestmannaeyjar i hjemlandet, hvor han allerede har gjort opmærksom på sig selv trods sine bare 18 år. Allerede nu er han noteret for to landskampe, og på turen med ligalandsholdet spillede han samtlige 90 minutter i en kamp mod Indonesien.

- Han er en meget offensivt indstillet venstre back, og nu ser vi, hvad han har at byde på, siger Allan Gaarde.