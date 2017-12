Istalent før U20-VM: Det handler om mere end overlevelse

ISHOCKEY: Opgaven ser som sædvanlig skræmmende ud, når det danske U20-landshold i ishockey i den kommende uge spiller U20-VM i Buffalo, USA.

Med Canada, USA, Finland og Slovakiet som modstandere kommer de danske spillere på hårdt arbejde i den indledende pulje for at undgå den sidsteplads, der vil sende holdet i playoff om at undgå nedrykning.

Det er fjerde år i træk, det danske talenthold er med blandt verdens ti bedste, og på trods af den hårde modstand er der grund til at tro, at det vil fortsætte sådan, mener en af årgangens største talenter:

- Vi har efterhånden taget en del point i kampene mod store nationer, så vi ved, at vi kan være med, siger det danske stortalent Joachim Blichfeld, der spiller for Portland Winterhawks i den canadiske juniorliga WHL.

Han er en af fire spillere i den danske VM-trup, der er draftet af NHL-klubber.

- Når man møder lande som USA og Canada, ved man, at næsten alle deres spillere er draftet. Men vi skal forsøge at gøre, som vi plejer, så må vi se, om vi kan være med, siger Blichfeld.

U20-landsholdet debuterede i toprækken i 2008, hvor et hold med Mikkel Bødker, Lars Eller, Frederik Andersen og Philip Larsen omgående rykkede ned igen.

Fire år senere skete det samme for en ny generation af talenter med Nicklas Jensen og en meget ung Oliver Bjorkstrand i spidsen.

Men siden 2015 har Danmark taget point fra stormagter som Rusland, Finland og Tjekkiet og har nået kvartfinalen tre år i træk.

- Mentaliteten har ændret sig. Engang stillede vi op for bare at overleve, men sådan er det ikke mere. Jeg tror, at Danmark kan forblive i det øverste lag i mange år endnu, siger Joachim Blichfeld.

Danmark åbner VM mod værtsnationen, USA, klokken 02 natten til onsdag dansk tid.

