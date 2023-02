IT-mand og træningsnarkoman trodser normen: Vil være Danmarks bedste

NØRRESUNDBY:Hvad lavede du, da du var 32, eller hvad har du tænkt dig at lave, når du bliver 32 år? Det spørgsmål besvares meget sjældent med sætningen: Jeg vil gå op i en boksering for første gang og bokse en kamp.

32 år er ingen alder, men hvis du vil være kampbokser, så er det en fremskreden alder i forhold til en debut. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at 32-årige Rami Najmi har valgt at smide blusen, iføre sig et par boksehandsker og entrere en boksering.

- Det var nu eller aldrig. Alderen spillede helt sikkert en rolle, og det er en drengedrøm, der bliver realiseret på den her måde. Jo ældre jeg er blevet, jo mere selvtillid har jeg fået. Den yngre udgave af mig ville have været meget mere usikker, og jeg ville have været meget nervøs. Det er jeg ikke nu, forklarer Rami Najmi om sin høje debutalder.

Ordene falder med stor eftertænksomhed, mens Rami Najmi kigger sig rundt i Lindholm Bokseklubs lokaler. Det er her, han tilbringer mange timer i jagten på at blive en dygtig bokser. Faktisk rigtig mange timer.

- Der er rigtig meget træning for mig. Det er løb og styrketræning ud over boksetræningen. Boksning er 100 procent eller ingenting. Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det ved at sige, at min familie kan have en udfordring ved at planlægge ting med mig, for det skal helst være på dage, når jeg ikke skal træne, og det er måske kun en enkelt dag om ugen, at jeg ikke træner, siger Rami Najmi.

Han er blevet mødt af en del skepsis over sin beslutning om at gå i ringen for første gang i en alder af 32.

- Min familie syntes først, at det var lidt mærkeligt, at jeg ville til at bokse kampe. Nu var mine forældre med oppe at se mine kampe til Viking Box Cup, og der blev de meget overraskede og kunne godt se, hvorfor jeg lægger så mange timer i det. Det er kæmpe stort for mig, siger Lindholm-bokseren.

De mange træningstimer sammenholdt med et tidskrævende job gør, at planlægning er en streng nødvendighed.

- Nogle vil sige, at det er lidt OCD-agtigt, men det er det jo ikke. Jeg kan bare godt li' når tingene er planlagt ned til mindste detalje og sat i struktur. Det gør mig ikke noget, at jeg skal op klokken fem for at træne, siger bokseren, der sideløbende har gang i en civil karriere, der også kører på skinner.

Plads til alle

Til dagligt sidder Rami Najmi hos et web-bureau og bokser med søgemaskineoptimering.

- Det harmonerer ikke nødvendigvis med at gå til boksning, men det er sådan med den her sportsgren, at der er plads til alle, og det er lige meget, hvilken baggrund du kommer med, forklarer Rami Najmi.

Rami Najmi ofrer mange timer hver uge på sin boksetræning og træning generelt. Foto: Martin Damgård

Det er ikke alene bemærkelsesværdigt, at Rami Najmi dedikerer så mange timer til boksning i forlængelse af et tidskrævende job. Det er også bemærkelsesværdigt, fordi han er betydeligt ældre end den normale debutant i en boksering.

- Jeg har fået rigtig mange reaktioner fra mine omgivelser på, at jeg er begyndt at bokse kampe. Den typiske reaktion er: Er det ikke lidt sent at begynde at bokse kampe i din alder? Jeg føler mig dog ikke som den gamle endnu.

- Det er mest for at bevise noget overfor mig selv. Jeg gør det ikke for andres skyld. Der er også et fantastisk fællesskab i klubben, så jeg får meget ud af det på mange måder. Alle er lige her. Der er en fantastisk jargon i en bokseklub. Det er med til at løfte mig. Det giver noget selvværd og selvtillid, siger Rami Najmi.

Efter mange år som motionsbokser valgte han at gå planken ud og blive kampbokser.

- Det startede helt tilbage, da jeg var 12-13 år. Dengang boksede jeg et års tid for at komme i bedre form. Jeg begyndte igen som 28-årig som motionsbokser. Det endte med, at jeg til sidst gerne ville have en kamp, så jeg hev fat i vores formand, og så fik han det arrangeret.

For at blive kampbokser skal man igennem en diplomkamp. Her stod Rami Najmi overfor en bokser fra Skive, der har kælenavnet "The russian machine". Den opgave blev håndteret med en sejr til følge, selvom der var nerver på.

- Det var virkelig angstprovokerende at komme op i ringen. Et er at sparre med sine klubkammerater hjemme i træningslokalet. Noget helt andet er at komme op i en ring mod en rigtig modstander, husker Rami Najmi.

Der er tale om en mental udfordring af de store, når man som Rami Najmi vælger at træde op i en boksering til sin første kamp.

- Nu står jeg alene i ringen. Der er ikke andre, der kan tage kampen for dig. Det er en meget svær følelse at beskrive. Jeg kan bare sige, at det blev noget helt andet efter den første omgang. Det var som om, jeg kunne sænke skuldrene lidt og bare bokse løs.

Klare mål

De mange træningstimer er helt sikkert givet godt ud, da Rami Najmi får lov at gøre det, han holder mest af, men der er også ambitioner gemt inde bag dobbeltparaderne.

- Jeg har mine egne mål. Da jeg begyndte som motionsbokser, ville jeg gerne vinde DM. Det var højt sat dengang. Men nu kommer jeg jo tættere på det mål. Der er i hvert fald ikke så langt, som der har været, siger Rami Najmi.

Hans helt store styrke som bokser er, at han slår hårdt. Altså sådan rigtig hårdt. Modsat har Rami Najmi også lært at tage imod, når modstanderen fyrer løs.

- Jeg har lært at tage imod. Sammen med en klubkammerat har jeg gjort en del i at træne mavemuskler. Der kommer jo en del slag. Jeg har prøvet at få en kæberasler til Julestævnet. Der ville benene ikke samme vej som hovedet. Det var en førstegangsoplevelse, og kampen blev stoppet. Det er vigtigt for mig at sige, at det ikke var en oplevelse, der skræmmer mig. Det er en del af sporten, siger Rami Najmi.

Med masser af mod på en sent startet karriere som bokser er det bare at klø på for den 32-årige IT-mand, der gerne vil have flere kampe under bæltet.

I den kommende weekend skal Rami Najmi og en stribe andre lokale boksere i aktion til Jysk Mesterskab, der bokses i Horsens.

- Jeg har nogle ting, jeg gerne vil vinde. Nu kan jeg begynde med at vinde jysk begyndermesterskab, siger Rami Najmi.