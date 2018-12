Jacob Friis fortsætter som cheftræner i AaB

Jacob Friis kan fejre sin 42 års fødselsdag tirsdag med at skrive cheftræner i AaB på sit cv i hvert fald frem til sommeren 2019.

AaB har valgt at forlænge aftalen med Jacob Friis, så den nu som minimum gælder resten af denne sæson. Det oplyste AaB i en pressemeddelelse sent mandag aften.

Jacob Friis overtog 26. november midlertidigt rollen som cheftræner i AaB, og begge parter ser det som en god løsning, at aftalen i første omgang er forlænget et halvt år.

Jacob Friis, der med sin P-licens har den højest mulige træneruddannelse i Danmark, ser frem til udfordringen.

- Jeg er beæret, stolt og ydmyg over, at AaB nu peger på mig som permanent cheftræner, og jeg vil gøre alt for at leve op til klubbens tillid, siger Jacob Friis i pressemeddelelsen fra AaB.

- Jeg har en tro på, at det vigtigste for mig bliver at bevare mig selv som person, og det er i hvert fald ud fra den recept, at jeg altid har arbejdet som træner, siger Jacob Friis.

Friis har planen klar

- Det er selvfølgelig afgørende, at vi vinder nogle fodboldkampe og derigennem opfylder vores ambitioner og målsætninger, og samtidig skal vi gerne have genskabt glæden ved at komme på Aalborg Portland Park og se et veloplagt AaB-hold, lyder det fra Jacob Friis.

- Naturligvis vil jeg tilføre mine egne input, men jeg vægter også sammenspillet med en kompetent stab højt, så vi kan samarbejde, men også give hinanden modspil, så vi hele tiden kan udvikle os i positiv retning, konstaterer Jacob Friis og tilføjer om kontraktlængden:

- Jeg er ikke i tvivl om, om jeg kan varetage opgaven, men det er vigtigt for mig at mærke efter, om dette skal være min fremtidige rolle, og det har jeg nu nogle måneder til at blive endeligt afklaret med. Optimalt set er de kommende måneder blot begyndelsen på en lang periode som cheftræner i AaB.

Et af de største trænertalenter

AaB’s sportsdirektør Allan Gaarde glæder sig over aftalen.

- Vi er bevidste om, at vi i Jacob Friis har et af landets største trænertalenter, og derfor har vi også relativt hurtigt sporet os ind på, at tiden er kommet til at give Jacob chancen med det fulde ansvar for vores Superligatrup, og vi er enige om, at et halvt år som udgangspunkt er et fornuftigt tidsperspektiv at evaluere på baggrund af, siger Allan Gaarde i pressemeddelelsen.

- Jacob har arbejdet sig op fra ungdomsrækkerne og kender vores klub og vores kultur indgående, herunder i sagens natur arbejdet i AaB Talent, ligesom hans fodboldfaglighed er velkendt – også uden for vores klub, siger Allan Gaarde.

- Ikke mindst kender Friis indgående tilgangen til vores spilfilosofi i AaB, og samtidig indeholder Jacob menneskelige egenskaber, der flugter med vores værdier og kommer til udtryk i hans mandskabsbehandling, slutter Allan Gaarde.