Jacob Friis vælger Hobro fra: - Hans interesser går i en anden retning

FODBOLD:Mandag eftermiddag blev det offentliggjort, at Michael Kryger forlader Hobro IK. Og hverken Anders Egholm eller Jacob Friis fortsætter i rollen som cheftræner hos himmerlændingene.

- Af forskellige grunde passede det ikke sammen (at Anders Egholm og Jacob Friis kunne blive i Hobro, red.). Anders færdiggør sin trænerlicens, og hvis nu Jacob ville have været cheftræner i Hobro, så kunne vi nok godt være blevet enige om det. Men jeg tror, Jacobs interesser og prioriteringer går i en anden retning, lyder det fra bestyrelsesformand i Hobro IK, Peter Christensen.

- Det var aftalen, at de kom ind i den tid, der var tilbage i sæsonen for at hjælpe os. De, sammen med Michael, leverede den nye sæson i 1. division, som vi havde brug for, tilføjer han.

Peter C: Enige om at prøve noget nyt

Den nu forhenværende cheftræner Michael Krygers resultater taler hos himmerlændingene for sig selv.

- Michael har været med i fem Superliga-sæsoner, én oprykning fra 1. division og nu her en overlevelse, så det siger sig selv, at han har haft en stor andel i den succes, vi har haft - især i Superligaen. Så dér taler resultaterne for sig selv, lyder det fra Hobro IK's bestyrelsesformand, Peter Christensen.

De syv år, som Michael Kryger tilbragte hos Hobro IK, har sat sine spor.

- Michael og jeg var ret enige om, at vi har valgt at gå i en anden retning, hvad angår cheftrænerposten. Hvornår er det rigtige tidspunkt at skilles? Det er svært at sige, men i og med, at vi havde en periode i foråret, hvor Michael stod i spidsen, og vi hentede nogle ekstra folk ind, har vi vurderet, at vi ikke tilbød Michael cheftrænerposten, siger Peter Christensen.

- Det er altid ærgerligt at skulle skilles med en, man har arbejdet sammen med i mange år, det samme med Jens Hammer (Sørensen, sportschef, red.). Vi var enige om, at vi skulle prøve noget nyt, og det skulle Michael også, siger bestyrelsesformanden i Hobro IK.

God dialog med emner: Søger erfaring fra 1. division

Jagten på en ny cheftræner er således gået ind i Hobro IK.

- Der er mange muligheder. Vi har stillet forskellige scenarier og profiler op for vores næste cheftræner, siger Peter Christensen.

- Som udgangspunkt vil vi gerne have en, der kender 1. division. Det er ikke bare en række, man klarer sig i. Det er ret essentielt med viden om rækken. Det er ikke sikkert, at lige præcis han er ledig på markedet, men så kan vi gå efter en, der har noget erfaring som træner og som kan flytte klubben i den retning, vi skal til. Vi søger en person, der vil udvikle sig sammen med klubben. At vi tager en ind, som vi tror på, og som på papiret har de kompetencer, der skal til, men skal udvikle sig sammen med os, tilføjer han.

For nylig meldte klubben ud, at den vil være en top-18 klub, men med mere fokus på klubbens eget akademi og opkomlinge.

- Det er vigtigt, at det er en, der tror på dét, der ligger i Hobro IK og er med på, at vi selv skal løse de udfordringer, vi har, siger bestyrelsesformanden i Hobro IK.

Træneren skal findes, inden spillerne vender tilbage fra sommerferie.

- Vores deadline er at have en træner på plads inden 22. juni, og den opgave er vi i fuldt sving med. Vi har dog ingen navne at melde ud lige i øjeblikket, men vi har en god dialog med nogle emner, slutter han.