Jagten på sjældent guldhattrick er begyndt i Aalborg

Aalborg Pirates fik inden tirsdagens sæsonpremiere i Metal Ligaen i ishockey hængt endnu et mesterskabsbanner op under taget i Sparekassen Danmark Isarena. Efterfølgende satte spillerne en fed streg under, at jagten på den tredje DM-guldmedalje i træk nu er gået ind.

Sidste sæsons bronzevindere fra Herlev Eagles blev nedlagt med 8-0 på hjemmebanen, og der var på intet tidspunkt tvivl om hverken niveauforskellen eller sejren.

Aalborg Pirates - Herlev Eagles 8-0 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 2-0, 2-0, 4-0

Mål: 1-0 Kirill Kabanov (3.43), 2-0 Pierre-Olivier Morin (9.25), 3-0 Calder Brooks (27.51), 4-0 Kirill Kabanov (33.33), 5-0 Thomas Spelling (49.00), 6-0 Patrick Bjorkstrand (52.41), 7-0 Kirill Kabanov (58.55), 8-0 Tor Rasmussen (59.27)

Udvisninger: Aalborg 3x2 min., Herlev 3x2 min.

Tilskuere: 2513

Aalborg Pirates er fortsat uden kaptajn Julian Jakobsen og forward-kollegaen Matt Salhany, men i tirsdagens ligapremiere gjorde holdets russiske stjerne, Kirill Kabanov, et comeback, der giver genlyd.

Kabanov indledte kampen med at score til 1-0 på et blændende sololøb og fulgte siden op med to scoringer mere og såmænd også en assist.

Kirill Kabanov storspillede i sin første kamp i sæsonen for Aalborg Pirates. Foto: Lars Pauli

2-0 til Aalborg Pirates efter den første periode blev til 4-0 efter anden, og i tredje og sidste periode satte de trumf på med endnu fire scoringer foran de godt 2500 tilskuere.

Det var ikke fordi, at nordjydernes målmand George Sørensen var arbejdsløs i sejren, men han viste nok engang sit høje niveau med en væld af gode indgreb.

Efter kampen præsenterede Aalborg Pirates i øvrigt en ny spiller i skikkelse af Søren Dietz-Larsen. Den 24-årige forward har spillet de seneste otte sæsoner i Sverige - senest i HockeyEttan - men nu trækker han altså de danske mestres trøje over hovedet.

Aalborg Pirates Søren Dietz-Larsen sætter nu kursen mod Sverige, hvor der torsdag og søndag venter to alvorlige opgaver i Champions Hockey League mod henholdsvis Växjo og Färjestad.

