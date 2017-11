Jagter sensation på hjemmebane

HÅNDBOLD: Det er ikke ligefrem en fortrøstningsfuld affære, når Aalborg Håndbolds cheftræner Aron Kristjansson skal sætte ord på søndagens modstander i Champions League.

- Det er ikke mange år siden, de vandt Champions League, og de er et af de hold, der bruger rigtig rigtig mange penge. De har landsholdsspillere på alle positioner og også som indskiftere, så det er et verdensklassehold, vi skal op imod, siger han.

Den statistik kan aalborgenserne ikke hamle op med, og efter fem nederlag ud af seks mulige i sæsonens foregående Champions League-kvalifikationer håber cheftræneren at kunne præsentere holdets tilhængere for en overraskende sejr søndag aften.

- Jeg prøver at få banket lidt selvtillid og mod ind i holdet. Det kan godt være, at vi kommer bagud i kampen. Vi skal bare styre, det vi kan, og se om vi kan få skabt den her sensation på hjemmebane. Kielce er jo kæmpe favoritter, når de spiller mod os, men overraskelsen lurer altid i luften, siger han.

Aalborg Håndbold møder Vive Kielce på Jutlander Bank Arena søndag klokken 16.50.