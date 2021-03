Jakob Ahlmanns bedste mål siden 2014 hjalp AaB på vej mod tre vitale point: - Den ramte jeg meget godt

FODBOLD:Jakob Ahlmann leverede det klart mest mindeværdige øjeblik på Vejle Stadion søndag, da han med et brag af et langskud 10 minutter inde i anden halvleg scorede til 2-0 og det, der skulle vise sig at være slutresultatet i en meget vigtig 2-0-sejr til AaB over Vejle i jagten på en plads i mesterskabsslutspillet.

Jakob Ahlmann bankede bolden i mål via overliggeren, og det var en scoring, der i skønhedsværdi kunne måle sig med det mål, som Jakob Ahlmann lavede tilbage i 2014, da han med en flot flugter i en udekamp mod Viborg hjalp AaB på vej mod et dansk mesterskab.

- Nu har jeg ikke set det her mål igen, så de er svære at sætte op mod hinanden, men det var et fantastisk mål i dag. Den ramte jeg meget godt, konstaterer Jakob Ahlmann.

Scoringen var venstre backens anden i denne sæson, men i modsætning til sæsonens første mål i udekampen mod OB gav det denne gang tre meget værdifulde point.

- Det er det, der betyder det hele for mig. Det var tre rigtig vigtige point, siger Jakob Ahlmann.

Et håbløst underlag på Vejle Stadion betød, at AaB måtte køre søndagens vitale sejr hjem på dyder, der normalt ligger langt fra nordjydernes ideal.

- Det var en bøvlet kamp at spille på den bane, men det vidste vi, og jeg synes, at vi håndterede det godt. Under omstændighederne leverede vi en forholdsvis helstøbt indsats, synes jeg, siger Jakob Ahlmann.

Sejren sendte AaB op på syvendepladsen, men nordjyderne er á point med både SønderjyskE og Randers på henholdsvis femte- og sjettepladsen. I sidste spillerunde har AaB en hjemmekamp mod OB, der også er en af bejlerne til en slutspilsplads.

- Vi er gode til at komme i en position, hvor det hele skal afgøres til sidst, må man sige. Vi har prøvet, at det er gået både den ene og den anden vej, men nu må vi bare selv gøre alt for at få gjort arbejdet færdigt, siger Jakob Ahlmann.

AaB-træner Martí Cifuentes er også glad for den position, hans hold har bragt sig i.

- Vi er vokset i forhold til selvtillid og teamspirit i de sidste kampe, og nu er vi i den situation, som vi havde ønsket med en hjemmekamp, hvor vi formentlig selv kan afgøre det, siger AaB-træneren